I prodotti Xiaomi arrivano nelle stazioni di servizio Shell, ma non per tutti

Xiaomi e Shell hanno annunciato una nuova collaborazione che potrebbe cambiare l'esperienza di acquisto e di viaggio del consumatore finale: le due aziende, ben presto, daranno il via alle vendite degli accessori e della gamma di prodotti lifestyle firmate Xiaomi nei punti vendita Shell presenti in India, dando una spinta tech accessibile e versatile nelle zone del paese meno servite.

Annunciata la collaborazione tra Xiaomi e Shell: gadget e lifestyle firmate dal brand cinese presto in vendita nelle stazioni di servizio

Le divisioni indiane di Xiaomi e Shell, rispettivamente il rinomato brand cinese esperto in elettronica di consumo ed una delle più note multinazionali petrolifere, stanno per avviare la possibilità di acquistare gadget e accessori hi-tech in cinque punti vendita di Bangalore. Lo scopo è cercare di rendere maggiormente fruibile l'acquisto di alcune tipologie di tecnologia da una fetta di mercato dapprima più difficile da raggiungere.

Sunil Baby, Senior Director Offline Sales di Xiaomi India, ha dichiarato di essere molto fiducioso nei riguardi di questa collaborazione. Il dirigente si è mostrato speranzoso nel cambiare le dinamiche dell'attività di vendita di accessori tecnologici e di dare così una svolta nei “mercati rurali” con disponibilità di acquisto 24 ore su 24. Tra i prodotti che verranno coinvolti in questa partnership troviamo Mi Air Pump 1S, Mi Band 5, Mi Beard Trimmer 1C, Redmi Earbuds 2C, Redmi Power Bank 20.000 mAh e tanti altri.

Non sappiamo se questa collaborazione, nata in India, sia il banco di prova per una partnership in espansione anche in altri paesi; per il momento resta un'esclusiva indiana che terremo d'occhio. Chissà se un giorno troveremo gli accessori Xiaomi anche nelle stazioni di servizio in Italia!

