OnePlus dice addio alla OxygenOS, arriva H2OOS?

Di tutti i brand di cui vi parliamo quotidianamente, OnePlus è senza ombra di dubbio quello più mutevole. Fondata nel 2014 dal duo Carl Pei e Pete Lau, da allora la compagnia ha cambiato diversi aspetti del suo operato. Sono lontani i tempi in cui rigettava le voci che la vedevano non come un'entità indipendente, quanto come un'azienda di OPPO sotto diverso nome. Da quando c'è stata la fusione con OPPO, OnePlus ha annunciato importanti cambi di passo sia sotto il piano hardware che sotto quello software. Nel primo caso, ce ne siamo accorti da come la serie Nord ha preso il sopravvento e come la fascia alta stia venendo stratificata. Nel secondo caso, le ultime edizioni della OxygenOS sono sempre più lontane dalle sue prime versioni.

H 2 OOS sarà il nuovo del nuovo sistema operativo di OnePlus?

Da quando è stata resa pubblica la fusione con OPPO, OnePlus ha annunciato l'unione dei team OxygenOS e ColorOS per ottimizzare lo sviluppo software. I due OS sono stati sostanzialmente unificati, con l'integrazione del codice software che sta alla base delle due interfacce in maniera reciproca. Nonostante questo matrimonio, OnePlus ha tenuto a far sapere al pubblico occidentale che la OxygenOS è lì per rimanere. Questo perché in Cina, invece, la precedente HydrogenOS è stata sostituita in toto dalla ColorOS. D'altronde, la UI in Cina non ha mai spiccato rispetto a competitor quali MIUI, EMUI e la stessa ColorOS, appartenenti a brand molto più di successo in madre patria. Non dimentichiamoci, poi, che il primo smartphone OnePlus montava la ColorOS in Cina, mentre da noi la fu CyanogenMod.

In tutto ciò, il leaker Mukul Sharm ha scovato un brevetto depositato da OnePlus che svela la dicitura H 2 OOS. Un brevetto che suscita una certa curiosità, visti i dubbi sul fatto che OxygenOS e ColorOS possano continuare a esistere per sempre come due entità separate. Già con le ultime OxygenOS 12 e ColorOS 12 abbiamo notato come le due UI siano molto simili se non quasi identiche.

OnePlus giving Chemistry lessons.

After OxygenOS and HydrogenOS,

its H2OOS now 👀 pic.twitter.com/1qz9objAQi — Mukul Sharma (@stufflistings) January 27, 2022

Come prevedibile, questo brevetto ha scatenato la community, che in H 2 OOS vede il nome del sistema operativo unificato di OnePlus e OPPO. Una fusione fra HydrogenOS (HOS) e OxygenOS (O 2 OS) il cui nome diventerebbe quindi, WaterOS. Da qui a dire che OnePlus e OPPO abbandoneranno al 100% le rispettive OxygenOS e ColorOS ce ne passa. Ma è senz'altro un indizio che punta a una direzione software sempre più unificata.

