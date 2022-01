OnePlus 10 Ultra e 10 Pro+: quale sarà il vero top di gamma?

Con il lancio della serie 10 stiamo assistendo all'ennesima evoluzione in casa OnePlus, il cui prossimo capitolo potrebbe chiamarsi OnePlus 10 Ultra. Siamo passati da avere un unico top di gamma nei suoi primi anni di vita ad averne più di uno: prima con la nascita della serie T, poi con i modelli Pro, infine con la serie R. Nel frattempo, competitor come Xiaomi e Samsung hanno a loro volta diversificato la proposta nella fascia alta. Entrambi i produttori hanno creato una versione Ultra dei propri top di gamma, come dimostrano i futuri Samsung Galaxy S22 Ultra e Xiaomi 12 Ultra. Per non parlare di altri esponenti top, come Moto Edge 30 Ultra, ZTE Axon 30 Ultra e Redmi K30 Ultra. Una volta “Pro” era il modo di far capire ai consumatori che quello era il modello di punta. Ma a quanto pare non basta più, fra varianti Pro, Pro+, Ultra e così via.

Aggiornamento 27/01: nuovi rumor confondono le acque sull'effettivo nome del prossimo top di gamma OnePlus. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus 10 Ultra sarebbe in lavorazione: ecco cosa aspettarsi

Di conseguenza, l'esistenza di un OnePlus 10 Ultra non sembra poi così remota, specialmente se ci sono insider a sostegno di tale ipotesi. Il leaker in questione è Yogesh Brar, dai cui tweet sono già uscite anteprime a tema OnePlus, come il fatto che il modello base OnePlus 10 sarebbe stato presentato successivamente. Come egli afferma, ci sono rumors sul fatto che questo modello Ultra sarebbe già in fase EVT, acronimo che sta per Engineering Verification Testing. In poche parole, lo smartphone sarebbe nella fase di test che precederebbe l'ultimazione per la commercializzazione.

Technology sharing between OnePlus & Oppo is in Full swing, Find X5 series gets Hasselblad treatment and I'm hearing that MariSilicon will be seen on a OnePlus Flagship in the 2nd Half of this year.



There are rumours of an Ultra flagship from OnePlus in the EVT phase right now. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 25, 2022

Nel frattempo, il leaker Yogesh ci fa sapere che la fusione fra OnePlus e OPPO continuerebbe a dare i suoi frutti anche sotto il profilo hardware. Sappiamo che OPPO Find X5 Pro sarà il primo ad avere un chip proprietario MariSilicon e adesso scopriamo che questo chip troverà spazio sul top di gamma OnePlus della seconda metà del 2022. Un'indiscrezione che ci era già stata anticipata dal leaker Digital Chat Station: resta da capire quale sarà, questo smartphone OnePlus. Che possa trattarsi di OnePlus 10T? Nel frattempo, non dimentichiamoci che all'orizzonte ci sono anche altri smartphone da attenzionare, come OnePlus 10R.

Che il top di gamma sia OnePlus 10 Pro+? | Aggiornamento 27/01

Se già non bastassero i rumors attorno a OnePlus 10, 10R e 10T, c'è chi vocifera che il prossimo top di gamma del brand possa chiamarsi OnePlus 10 Pro+. L'indiscrezione proviene dall'account Weibo di DigitalChatStation, leaker sempre molto prolifico quando si parla di rivelazioni sulle future novità del mondo smartphone. In uno dei suoi ultimi post, egli afferma che OnePlus 10 Pro+ avrebbe dovuto affiancare il modello Pro, finendo invece per essere rinviato. A questo punto, lo smartphone potrebbe passare dalla fase dello Snapdragon 8 Gen 1 a quella del Qualcomm SM8475. Non si sa ancora bene se questo nome in codice sarà affidato allo Snapdragon 8 Gen 1+ o al successivo Gen 2. In ogni caso, OnePlus 10 Pro+ sarebbe dotato del chip a cui Qualcomm sta lavorando per risolvere i problemi della Gen 1.

