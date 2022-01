Xiaomi aggiorna Mi Fit con una nuova home: ecco le novità

Oltre all'applicazione Wear, Xiaomi utilizza anche Mi Fit, app diventata iconica per tutti i possessori delle celebri smartband della casa di Lei Jun. Il nuovo aggiornamento è già disponibile al download tramite il Play Store di Google e porta con sé un leggero cambio di rotta per quanto riguarda lo stile grafico.

Mi Fit: l'app di Xiaomi cambia stile con il nuovo aggiornamento

Per chi avesse bisogno di rinfrescarsi la memoria, l'app Mi Fit di Xiaomi permette di collegare il proprio indossabile allo smartphone ma offre anche molto di più. Infatti è possibile visualizzare i vari parametri sia degli allenamenti che per quanto riguarda le misurazioni dell'attività cardiaca, del sonno e così via. Nonostante la sua importanza era da un po' di tempo che non si assisteva ad un restyle, ma ora il nuovo aggiornamento cambia leggermente le cose: Mi Fit passa alla versione 5.6.0 ed introduce una schermata iniziale ridisegnata.

Vecchia interfaccia

Nuova interfaccia

Fino a questo momento aprendo l'app si accedeva ad una schermata composta da tre elementi (entrando direttamente nel vivo delle funzionalità) mentre ora è stata aggiunta una nuova home che rappresenta una breve panoramica delle varie misurazioni. In alto è sinistra è presente l'indicatore della batteria dell'indossabile.





Per impostazione predefinita, la home mostra sei schede (per i passi, il sonno, l'attività cardiaca, PAI ed altre); tuttavia tramite le impostazioni è possibile modificare l'ordine delle schede. Queste possono anche essere rimosse oppure l'utente può aggiungerne di nuove.

Il nuovo aggiornamento per Mi Fit 5.6.0 è disponibile al download tramite il Play Store: vi lasciamo con la pagina dedicata per scaricare l'app.

Mi Fit 5.6.0 Android | Play Store | Download

