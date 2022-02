OnePlus 10 Pro Global con OxygenOS o ColorOS? Un leak risponde al dubbio

Dopo aver visto il lancio cinese, OnePlus 10 Pro si prepara al mercato Global con un grande dubbio, quello tra OxygenOS e ColorOS. Da un nuovo leak però, sembra che la risposta possa essere più chiara, delineando quindi un profilo ben preciso per il debutto.

OnePlus 10 Pro Global: avanti tutta con OxygenOS 12, poi sarà sistema unificato

A riportare l'indiscrezione secondo cui il nuovo flagship potrebbe affidarsi ancora al sistema pensato per il mercato Global è stato 91Mobiles, che ha spiegato, in sostanza, che sull'imminente OnePlus 10 Pro troveremo la OxygenOS 12, che quindi debutterà in via definitiva su uno smartphone o quanto meno, sarà pre-installata.

A questa notizia, si aggiunge quella del conseguente ritardo del sistema operativo unificato che OPPO e OnePlus stanno realizzando per il mercato internazionale. Infatti, sembra presunto WaterOS arriverà in un secondo momento. Questo probabilmente perché non è ancora totalmente maturo per poter rimpiazzare un'interfaccia tanto rodata quanto la OxygenOS, che ancora ad oggi trova proseliti.

Ma ci potrebbe essere anche questo come motivo della possibile scelta di OnePlus. Mantenendo tale UI, il brand manterrebbe quella sorta di fidelizzazione che si è costruita negli anni quando OPPO non la controllava totalmente. Ora invece, sarebbe l'alternativa online vera e propria degli stessi smartphone della “Green Factory“.

Insomma, per chi aveva timore che la ColorOS sarebbe potuta essere una sorta di “problema” per il futuro di OnePlus, al momento può tirare veramente una “boccata di ossigeno” in merito. Nel caso voleste sapere però come va lo smartphone, potete consultare la nostra recensione o magari, un confronto con Xiaomi 12 Pro.

