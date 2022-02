Wish dice addio all’Italia: arriva la smentita ufficiale

Lo store online Wish annuncia l'addio all'Italia: il celebre portale chiuderà i battenti nel nostro pese dal mese di marzo. L'annuncio è arrivato in queste ore e nel nostro approfondimento andiamo a vedere tutti i dettagli e – soprattutto – cosa succede agli ordini già effettuati, insieme ad altre situazioni tipiche.

Aggiornamento 01/02: arriva la smentita ufficiale. No, Wish non lascerà l'Italia e l'invio della nostra mail è stata un errore del sistema. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Wish non sarà più disponibile in Italia: ecco tutti i dettagli

La cattiva notizia arriva direttamente dal celebre store, tramite una mail inviata agli utenti. Stando a quanto si legge, Wish non sarà più disponibile in Italia a partire dal 1° marzo 2022. Non ci sono dettagli precisi ma il tutto manda alla FAQ presente sul sito ufficiale. Qui si legge che Wish ha deciso di semplificare l'attività e migliorare il suo mercato, prendendo la difficile decisione di interrompere il servizio in alcuni paesi.

Si partirà per determinati mercati già dal 1° febbraio mentre per quanto riguarda l'Italia la data è fissata al 1° marzo. Da questo giorno in poi non sarà più possibile né scaricare l'applicazione né effettuare acquisti (sia sull'app che sul sito).

Cosa succederà ai miei ordini su Wish?

Tutti gli ordini effettuati durante il periodo precedente ed entro il 1° marzo saranno evasi senza alcun problema. Tuttavia, a partire da tale data gli utenti non potranno più effettuare degli ordini né tramite il sito, né utilizzando l'applicazione di Wish. Inoltre la FAQ riporta che i vari venditori di Wish potrebbero annullare alcuni ordini a seguito dell'uscita dal mercato (ma resta comunque a discrezione degli stessi).

Posso ancora spendere i miei Wish Cash e Rewards?

Lo store ha confermato che i Wish Cash, i Rewards e qualsiasi altro tipo di credito promozionale potranno essere utilizzati fino a prima del 1° marzo 2022. Dopo tale data, essi saranno inutilizzabili: di conseguenza è bene attrezzarsi fin da ora per spendere tutto entro il 28 febbraio.

Il mio account Wish sarà ancora attivo?

La risposta è affermativa: lo store ha confermato che gli utenti saranno ancora in grado di accedere al proprio account e alla cronologia degli ordini (sia via app che sito). Sarà possibile controllare gli ordini ancora in corso e contattare l'assistenza clienti ma non si potranno effettuare ulteriori ordini.

Arriva la smentita ufficiale da parte di Wish | Aggiornamento 01/02

Nei giorni scorsi altre redazioni hanno pubblicato la smentita di Wish in merito all'abbandono del mercato italiano. Abbiamo chiesto delucidazioni al noto store e abbiamo preferito attendere una comunicazione ufficiale. Ed ora la smentita è arriva anche per noi: il nostro account residente in Italia ha ricevuto l'email che abbiamo allegato all'interno dell'articolo e, come ipotizzato nelle scorse ore, si è trattato di un errore da parte del sistema. La nostra è stata una comunicazione in buona fede (dato che abbiamo ricevuto un messaggio con informazioni non corrette).

Quindi i clienti italiani potranno continuare ad utilizzare Wish senza alcun problema, sia tramite il sito ufficiale che l'applicazione.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il