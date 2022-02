E se OnePlus lanciasse un brand chiamato… TwoPlus?

Mentre siamo in attesa di saperne di più in merito al debutto internazionale dell'ultimo top di gamma (OP10 Pro si sta facendo attendere!), spunta l'ennesima novità per il brand cinese. OnePlus ha registrato alcuni marchi alquanto bizzarri, che potrebbero rappresentare un possibile scenario futuro: vi piacerebbe un nuovo brand, magari chiamato… TwoPlus?

OnePlus registra il marchio TwoPlus… e non solo!

La compagnia cinese ha avuto una crescita fortissima ma le novità in salsa OnePlus non finiscono di certo qui e non si limitano alle indiscrezioni in merito ad un possibile software alternativo chiamato H2OOS o ai prossimi top di gamma 10 Ultra e 10 Pro+. Forse c'è anche altro che bolle in pentola, almeno secondo quanto si evince da alcuni marchi registrati. Questi nuovi nomi sono alquanto criptici e potrebbero anche fare riferimento a qualcosa di completamente nuovo in arrivo.

🤣 OnePlus files interesting trademarks pic.twitter.com/b9ihBM1cdg — Mukul Sharma (@stufflistings) January 31, 2022

Che l'azienda abbia intenzione di “dividersi” in vari sub-brand? I marchi registrati da OnePlus fanno riferimento ai nomi TwoPlus, SixPlus e EightPlus, sulla falsariga del brand originale. Vista la mole di novità in arrivo per la compagnia, potrebbe esserci anche dell'altro, ma per il momento non vi è nulla di ufficiale e non ci sono indiscrezioni “concrete”. Volendo formulare un'ipotesi leggermente più realistica, forse OnePlus ha deciso di registrare alcuni marchi ambigui per proteggere quello principale.

D'altronde una situazione simile si è già verificata con Xiaomi ed i brand POCKO e MeUI: nomi registrati ufficialmente in modo da evitare eventuali contraffazioni. Sarà questo il caso anche per OnePlus?

