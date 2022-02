Huawei accende San Valentino 2022 con un intero ecosistema in offerta

La Festa degli Innamorati ormai sta assumendo i connotati di una festività comandata, con conseguente corsa ai regali. E Huawei sa bene come far breccia nel cuore degli utenti e dei propri partner, quindi ha lanciato, sul suo store ufficiale, un'interessante campagna di offerte dedicate proprio a San Valentino 2022, con un intero ecosistema in sconto tra notebook, monitor, smartwatch e cuffie.

Huawei San Valentino 2022: tutti i prodotti dello store in offerta

Laptop MateBook

Apriamo la carrellata di prodotti Huawei in offerta per San Valentino 2022 con il fiore all'occhiello del catalogo: i laptop MateBook. Si parte con un'interessantissima promo su MateBook D14 2021, con i5 di 11a Gen e 8/512 GB. Se invece volete un modello più mirato al budget, il MateBook D15, sia in versione Intel Core i3 che i5 di 10a, sono ora ad un prezzo davvero competitivo grazie ad un codice sconto esclusivo. Infine, per chi punta alle alte prestazioni, MateBook 14 con Ryzen 7 è ad un prezzo davvero da non perdere.

Monitor PC MateView

Avete un PC Desktop e vi serve o volete regalare un monitor come si deve al vostro partner? Per San Valentino Huawei MateView GT da 34″ è ora in offertissima sia nella versione con soundbar sia quella standard a prezzi veramente forti. E in più, chi acquista il modello soundbar riceve inoltre uno speaker Huawei SoundJoy in regalo!

Tablet MatePad

Siete creativi sempre in movimento? Potrebbe tornare utile un bel tablet. E se si tratta di un modello come Huawei MatePad 11, allora la produttività schizza a livelli davvero alti. Le due versioni da 6/128 GB e 6/64 GB sono entrambe in sconto ed entrambe hanno in omaggio un utile accessorio: la configurazione top trova in abbinata lo speaker SoundJoy, mentre la versione mid trova la tastiera magnetica smart.

Indossabili audio e sport

Chiudono la selezione di prodotti in sconto gli accessori indossabili. La prima offerta riguarda le sempre apprezzate cuffie Huawei FreeBuds 4, che nella versione wireless si avvalgono di un case protettivo in omaggio. Per gli sportivi invece, il nuovo Huawei Watch GT Runner e GT 3 42 mm sono in offerta con vari omaggi: il Runner con cinturino, voucher Adidas Runtastic e FreeBuds 4i, mentre il GT 3 Elegant White con cinturino in omaggio.

Huawei Offerte San Valentino 2022 – Info

Tutte le offerte sopracitate le trovate in sconto fino al prossimo 14 febbraio 2022, naturalmente in tempo per San Valentino. I link all'acquisto sono nei box in basso, così da non perderne neanche uno: se non doveste visualizzarli correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

