Niente aggiornamenti Xiaomi? Colpa del Capodanno Cinese

Non c'è che dire: quando si parla di aggiornamenti, Xiaomi non è solita stare a girarsi i pollici, vista anche la quantità di versioni della MIUI presenti al mondo. Purtroppo ciò fa sì che non sia una delle aziende che aggiorna più rapidamente, specialmente quando confrontata alla inarrivabile Apple e alla sempre più costante Samsung. Considerando il suolo italiano, attualmente il rilascio di Android 12 è avvenuto prevalentemente sugli smartphone Samsung e in piccolissima parte sugli altri brand. Ad oggi, nessuno smartphone Xiaomi si è ancora aggiornato pubblicamente né all'ultima versione di Android né alla MIUI 13.

Xiaomi rallenta il rilascio degli aggiornamenti MIUI

Ma c'è un motivo se in questi giorni Xiaomi ha interrotto il rilascio di nuovi aggiornamenti MIUI e questo motivo si chiama Capodanno Cinese 2022. Come spiegato nell'articolo dedicato, il capodanno in Cina non corrisponde a quello che siamo soliti festeggiare in occidente ma avviene in un altro momento dell'anno. Detta anche Festa di Primavera, il capodanno in Cina cade in un arco di tempo che va dal 21 gennaio al 20 febbraio. A questo giro, il Capodanno Cinese 2022 inizia oggi 1 febbraio, giorno dal quale parte il cosiddetto Anno della Tigre, e durerà per 2 settimane.

A sottolineare lo stato dei lavori degli aggiornamenti MIUI di Xiaomi c'è anche il team Xiaomi.eu, cioè gli sviluppatori di terze parti che si occupano di realizzare i porting delle ROM cinesi per noi europei. Ecco quanto recita il changelog pubblicato negli scorsi giorni:

“Per via delle festività cinesi, il prossimo aggiornamento verrà rilasciato il 10/11 febbraio.“

Questa data fa riferimento alla MIUI 13 Beta, ferma ormai al 22 gennaio e che riprenderà nella seconda settimana di febbraio. Ma ovviamente questo vale anche per tutti gli altri aggiornamenti: se in questo periodo il vostro smartphone Xiaomi, Redmi e POCO non si sta aggiornando, è anche perché il team MIUI è sostanzialmente in vacanza.

Nell'attesa che la situazione torni alla normalità, vi ricordiamo che la MIUI 13 sta continuando il suo percorso e che è arrivata anche sui primi modelli in Europa. Se voleste controllare quando il vostro smartphone si aggiornerà, potete farlo nell'articolo dedicato.

