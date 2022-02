Huawei P50 Pocket vs Samsung Galaxy Z Flip 3: quali sono le differenze

Con l'arrivo in Italia del modello P50 Pocket, il colosso cinese è entrato ufficialmente nel settore degli smartphone pieghevoli a conchiglia, andando a sfidare quello che finora era il leader incontrastato del settore. Se volete sapere che cosa cambia tra i due top di gamma, date un'occhiata al nostro confronto Huawei P50 Pocket vs Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, con tutte le differenze e le caratteristiche in comune su specifiche, design e prezzo.

Huawei P50 Pocket vs Samsung Galaxy Z Flip 3: tutte le differenze

Design e stile

I due smartphone pieghevoli a conchiglia Huawei P50 Pocket e Samsung Galaxy Z Flip 3 presentano un concept di fondo identico (con un design foldable ed un Second Display posteriore per selfie, notifiche ed utilità). Nonostante ciò abbiamo due dispositivi caratterizzati da stili diametralmente opposti.

Nel caso del modello Huawei ci troviamo alle prese con uno smartphone dal look estroso ed accattivante, parecchio appariscente grazie alla colorazione Premium Gold e alla trama caratteristica della cover (a foglie, realizzata con microscultura 3D e pensata in collaborazione con la stilista di alta moda Iris Van Herpen. Nel caso del terminale Samsung abbiamo uno stile decisamente più sobrio, ma sempre votato all'eleganza.

Specifiche a confronto

Huawei P50 Pocket Samsung Galaxy Z Flip 3 Dimensioni Aperto – 170 x 75.5 x 7.2 mm

Chiuso – 87.3 x 75.5 x 15.2 mm



190 grammi Aperto – 166 x 72.2 x 6.9 mm

Chiuso – 86.4 x 72.2 x 17.1/15.9 mm



183 grammi Display Interno: OLED da 6.9″

Full HD+ (2790 x 1188 pixel)

120 Hz



Esterno: OLED da 1.04″

340 x 340 pixel

60 Hz

120 Hz (tocco) Interno: AMOLED 2X da 6.7″

Full HD+ (2640 x 1080 pixel)

120 Hz



Esterno: Super AMOLED da 1.9″

512 x 260 pixel Impermeabilità NO IPX8 Chipset Qualcomm Snapdragon 888 4G (5 nm, octa-core, 2.84GHz) Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm, octa-core, 2.84GHz) GPU Adreno 660 Adreno 660 RAM 12 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 ROM 512 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 Espandibile NM Card fino a 256 GB NO Sicurezza Lettore d'impronte digitali (di lato) Lettore d'impronte digitali (di lato) Raffreddamento Passivo Passivo Fotocamera Tripla camera

40 + 13 + 32 MP

f/1.8-2.2-1.8

PDAF + Laser AF

Ultra Wide 120°

True-Chroma

Ultra Spectrum Dual camera

12 + 12 MP

f/1.8-2.2

Dual Pixel PDAF

OIS

Ultra Wide 123° Selfie 10.7 MP f/2.2 10 MP f/2.4 Batteria 4.000 mAh 3.300 mAh Ricarica 40W 15W Ricarica wireless NO 10W SIM Dual SIM 4G Dual SIM 5G Wi-Fi Wi-Fi 6 Dual Band Wi-Fi 6 Dual Band Bluetooth 5.2 5.2 NFC SI SI GPS GPS/Glonass/Beidou/Galileo



Dual Frequency (L1 + L5) GPS/Glonass/Beidou/Galileo Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie NO NO Infrarossi NO NO Sistema operativo EMIUI 12 con HMS One UI 3.1, Android 11 (al lancio)

Huawei P50 Pocket vs Samsung Galaxy Z Flip 3: prezzo a confronto

Per quanto riguarda invece il prezzo di vendita dei due smartphone pieghevoli, Samsung Galaxy Z Flip 3 ha debuttato in Italia nelle versioni da 8/128 GB e da 8/256 GB, rispettivamente a 1.099€ e 1.149€. Huawei P50 Pocket ha debuttato nel nostro paese da poco e viene proposto a 1.599€ per la sola variante da 12/512 GB. Di seguito trovate alcune promozioni interessanti per entrambi i terminali.

