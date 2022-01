Android 12: chi sta aggiornando di più in Italia?

L'annosa diatriba fra Google e Apple si trascina anche con l'ultimo Android 12, major update le cui tempistiche di rilascio non sono fra le più tempestive. Google l'ha annunciato a maggio 2021 e l'ha portato al pubblico a ottobre 2021 con Pixel 6, ma soltanto a gennaio 2022 sta prendendo strada anche sugli altri brand. Sì, perché la natura open source di Android fa sì che ogni produttore che lo utilizza faccia il bello e il cattivo tempo quando si parla di tempistiche. Più passano gli anni, più fortunatamente la diffusione dell'ultima versione di Android si fa più capillare. Tuttavia, ci vorrà ancora tempo affinché i possessori di smartphone Android possano averlo sotto i polpastrelli.

Per fare il punto della situazione, ho deciso di prendere i principali brand di smartphone Android e vedere chi sta aggiornando ad Android 12 e come. Se foste curiosi di sapere quali sono i brand che si comportano meglio o peggio, c'è un intero articolo dedicato che analizza tutto il panorama mobile. Ma a questo giro ho deciso di circoscrivere la cosa, analizzando esclusivamente la diffusione di Android 12 in Italia. Di conseguenza, nella lista che trovate di seguito ci sono soltanto i marchi più diffusi nel Belpaese, cioè Samsung, Xiaomi, OPPO e tutti i relativi sub-brand. Non troverete OnePlus e vivo, ancora poco diffusi sul nostro suolo, così come brand ormai secondari come Nokia, Motorola, Sony e così via. Inoltre, ho escluso i modelli che non vengono venduti ufficialmente da noi, dato che in Asia gli aggiornamenti Android non vanno per la maggiore.

Quale brand di smartphone sta aggiornando di più ad Android 12 in Italia?

Qua di seguito trovate tutti i modelli di smartphone (e tablet) Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, OPPO e Realme che sono attualmente venduti ufficialmente in Italia. Se la scritta “Android 12” è in grassetto, significa che l'aggiornamento è arrivato anche in Italia.

Samsung

Modello Versione iniziale Versione attuale Samsung Galaxy S21 Android 11 Android 12 Samsung Galaxy S21+ Android 11 Android 12 Samsung Galaxy S21 Ultra Android 11 Android 12 Samsung Galaxy S21 FE Android 11 Android 12 Samsung Galaxy S20 Android 10 Android 12 Samsung Galaxy S20 5G Android 10 Android 12 Samsung Galaxy S20+ Android 10 Android 12 Samsung Galaxy S20+ 5G Android 10 Android 12 Samsung Galaxy S20 Ultra Android 10 Android 12 Samsung Galaxy S20 FE Android 10 Android 12 Samsung Galaxy S20 FE 5G Android 10 Android 12 Samsung Galaxy S10 Android 9 Android 12 Samsung Galaxy S10+ Android 9 Android 12 Samsung Galaxy S10e Android 9 Android 12 Samsung Galaxy Note 20 Android 10 Android 12 Samsung Galaxy Note 20 Ultra Android 10 Android 12 Samsung Galaxy Note 10 Android 9 Android 12 Samsung Galaxy Note 10+ Android 9 Android 12 Samsung Galaxy Note 10 Lite Android 9 Android 12 Samsung Galaxy Z Fold 3 Android 11 Android 12 Samsung Galaxy Z Fold 2 Android 10 Android 12 Samsung Galaxy Fold Android 9 Android 12 Samsung Galaxy Z Flip 3 Android 11 Android 12 Samsung Galaxy Z Flip Android 10 Android 12 Samsung Galaxy Z Flip 5G Android 10 Android 12 Samsung Galaxy A72 Android 11 Android 12 Samsung Galaxy A71 Android 10 Android 11 Samsung Galaxy A52 Android 11 Android 12 Samsung Galaxy A52 5G Android 11 Android 12 Samsung Galaxy A52s 5G Android 11 Android 12 Samsung Galaxy A51 Android 9 Android 11 Samsung Galaxy A51 5G Android 10 Android 11 Samsung Galaxy A42 5G Android 11 Android 12 Samsung Galaxy A32 Android 11 Android 11 Samsung Galaxy A32 5G Android 11 Android 11 Samsung Galaxy A21 Android 10 Android 11 Samsung Galaxy A12 Android 10 Android 11 Samsung Galaxy A02s Android 10 Android 11 Samsung Galaxy M52 5G Android 11 Android 11 Samsung Galaxy M51 Android 11 Android 11 Samsung Galaxy M31 Android 10 Android 11 Samsung Galaxy M12 Android 11 Android 11 Samsung Galaxy Tab S7 Android 11 Android 12 Samsung Galaxy Tab S7+ Android 11 Android 12 Samsung Galaxy Tab S7 FE Android 11 Android 11 Samsung Galaxy Tab S6 Android 9 Android 11 Samsung Galaxy Tab S6 Lite Android 10 Android 11 Samsung Galaxy Tab A8 Android 11 Android 11 Samsung Galaxy Tab A7 Android 11 Android 11 Samsung Galaxy Tab A7 Lite Android 11 Android 11

Xiaomi

Modello Versione iniziale Versione attuale Xiaomi 11 Android 11 Android 12 Xiaomi 11 Ultra Android 11 Android 12 Xiaomi 11i Android 11 Android 12 Xiaomi 11T Android 11 Android 11 Xiaomi 11T Pro Android 11 Android 11 Xiaomi 10 Android Android 11 Xiaomi 10 Pro Android Android 11 Xiaomi 10T Android Android 11 Xiaomi 10T Pro Android Android 11 Xiaomi 10T Lite Android Android 11 Xiaomi Note 10 Android 9 Android 11 Xiaomi Note 10 Pro Android 9 Android 11 Xiaomi 11 Lite Android 11 Android 11 Xiaomi 11 Lite 5G Android 11 Android 12 Xiaomi 11 Lite 5G NE Android 11 Android 11 Xiaomi 10 Lite 5G Android 10 Android 11 Xiaomi Pad 5 Android 11 Android 11

Redmi

Modello Versione iniziale Versione attuale Redmi 10 Android 11 Android 11 Redmi Note 10 Android 11 Android 11 Redmi Note 10 Pro Android 11 Android 11 Redmi Note 10 5G Android 11 Android 11 Redmi Note 10S Android 11 Android 11 Redmi Note 9 Android 10 Android 11 Redmi Note 9 Pro Android 10 Android 11 Redmi Note 9S Android 10 Android 11 Redmi Note 9T Android 10 Android 11 Redmi Note 8 (2021) Android 11 Android 11

POCO

Modello Versione iniziale Versione attuale POCO F3 Android 11 Android 12 POCO F2 Pro Android 10 Android 11 POCO X3 Pro Android 11 Android 11 POCO X3 NFC Android 10 Android 11 POCO M4 Pro 5G Android 11 Android 11 POCO M3 Android 10 Android 11 POCO M3 Pro 5G Android 11 Android 11

OPPO

Modello Versione iniziale Versione attuale OPPO Find X3 Pro Android 11 Android 12 OPPO Find X3 Neo Android 11 Android 12 OPPO Find X3 Lite Android 11 Android 12 OPPO Find X2 Pro Android 10 Android 11 OPPO Find X2 Pro Lamborghini Android 10 Android 11 OPPO Find X2 Neo Android 10 Android 11 OPPO Find X2 Lite Android 10 Android 11 OPPO Reno 6 5G Android 11 Android 12 OPPO Reno 6 Pro 5G Android 11 Android 12 OPPO Reno 4 5G Android 10 Android 11 OPPO Reno 4 Pro 5G Android 10 Android 11 OPPO Reno 4 Z 5G Android 10 Android 11 OPPO A94 5G Android 11 Android 11 OPPO A74 Android 11 Android 11 OPPO A74 5G Android 11 Android 12 OPPO A73 5G Android 10 Android 12 OPPO A72 Android 10 Android 11 OPPO A54 5G Android 11 Android 11 OPPO A53 Android 10 Android 11 OPPO A53s Android 11 Android 11 OPPO A15 Android 10 Android 11

Realme

Modello Versione iniziale Versione attuale Realme GT Neo 2 Android 11 Android 11 Realme GT Android 11 Android 12 Realme GT Master Edition Android 11 Android 11 Realme X50 5G Android 10 Android 11 Realme X50 Pro Android 10 Android 11 Realme X3 SuperZoom Android 10 Android 11 Realme Narzo 30 5G Android 11 Android 11 Realme 8 Android 11 Android 11 Realme 8 5G Android 11 Android 11 Realme 8 Pro Android 11 Android 11 Realme 8i Android 11 Android 11 Realme 7 Android 10 Android 11 Realme 7 5G Android 10 Android 11 Realme 7 Pro Android 10 Android 11

