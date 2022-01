Redmi Watch 2 Lite è lo smartwatch da avere: nuovo minimo imperdibile!

Voglia di uno smartwatch Xiaomi (e di risparmio)? Redmi Watch 2 Lite – fresco di lancio – è finalmente disponibile insieme ai dettagli sul prezzo di vendita e le prime offerte con codice sconto: andiamo a scoprire tutte le novità del nuovo indossabile della casa di Lei Jun!

Aggiornamento 25/01: il nuovo smartwatch di Xiaomi torna nuovamente in sconto, ad un nuovo minimo. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Redmi Watch 2 Lite: prezzo, uscita e prime offerte

Lanciato in Italia a fine 2021, Redmi Watch 2 Lite arriva come una versione più economica del modello Watch 2 cinese. Il dispositivo adotta un display TFT da 1.55″: perde lo schermo AMOLED rispetto alla versione asiatica, ma comunque non si fa mancare nulla. Abbiamo il GPS integrato, l'impermeabilità fino a 5 ATM, un'autonomia intorno ai 10 giorni, il monitoraggio dell'attività cardiaca H24, il rilevamento SpO2, oltre 100 modalità sportive. Il tutto in un corpo leggero e colorato.

Dopo il debutto in occasione del Singles Day 11.11 e le varie promozioni natalizie, Redmi Watch 2 Lite torna nuovamente in sconto ad un nuovo minimo.

