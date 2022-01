Zepp Health: gli italiani dormono di più ma fanno più esercizio fisico

Come dormono e soprattutto, quanto sono attivi fisicamente gli italiani? Questa è la domanda che si è fatta Zepp Health nel suo ultimo User Health Report, dove ha raccolto dati interessanti sul sonno e sull'attività fisica degli utenti in Italia.

Zepp Health: gli utenti in Italia sono più attivi e dormono di più rispetto alla media mondiale

I dati raccolti nell'User Health Report vengono da ben 30 milioni di utenti sparsi per il mondo, che hanno scelto i prodotti Zepp e Amazfit per monitorare la propria salute fisica quotidiana. E cosa ne si è tratto? Confrontando gli utenti di 5 paesi, cioè USA, Russia, Spagna, Cina e Italia, hanno riscontrato dati molto incoraggianti per i nostri connazionali.

La prima buona notizia è che c'è un leggero incremento delle persone che svolgono attività fisica almeno una volta a settimana rispetto al 2020. Tra questi, sono i giovani della generazione Z e Millennials a impegnarsi di più in questo, sebbene camminino di meno. Oltre a ciò, si dà merito agli italiani del fatto che tendono ad avere una qualità del sonno superiore alla media degli altri paesi, sebbene le ore per dormire siano diminuite.

Rispetto agli Stati Uniti ad esempio, il livello di stress in Italia è più basso e questo permette di dormire di più. Questo avviene grazie anche ad una maggiore attività fisica, mentre gli americano hanno meno tempo da dedicare. Un pregio però è anche vedere i dati secondo cui gli italiani rientrano nell'Indice di Massa Corporea standard per oltre il 60% nelle donne ed oltre il 47% per gli uomini.

Insomma, Zepp Health ci premia per essere un popolo abbastanza attivo e per avere un grado di stress adeguato e magari, incentivati da uno smartwatch di tutto rispetto come Amazfit GTR 3 o GTS 3, diventa tutto più semplice.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il