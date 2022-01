Come fare il backup di WhatsApp e Telegram per cambio telefono

Cambiare smartphone può essere un'esperienza snervante, specialmente se si è un utente tech alle prime armi oppure non si ha molta esperienza nell'utilizzo delle app. A volte anche un gesto all'apparenza semplice può rivelarsi complesso: per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una serie di guide basilari, utili soprattutto per i neofiti (o per chi ha bisogno di rinfrescarsi la memoria). Andiamo a vedere, quindi, come fare per effettuare il backup dei messaggi di WhatsApp e di Telegram, in modo che il cambio telefono non sia un trauma.

WhatsApp e Telegram: ecco come fare il backup dei messaggi, per non perdere nulla al cambio telefono

Prima di continuare vi segnaliamo anche un'altra guida utile per addentrarsi nel mondo degli smartphone: grazie al nostro approfondimento potrete trasferire e sincronizzare la rubrica su qualsiasi smartphone Android, in un lampo. Ma ora andiamo al sodo: uno smartphone nuovo significa grattacapi, almeno per gli utenti meno esperti. Se avete problemi con le app di messaggistica, allora andiamo a vedere come fare il backup di WhatsApp e di Telegram per un cambio telefono senza stress.

Backup rapido con WhatsApp e Telegram: ecco come funziona WhatsApp – Come effettuare il backup Partiamo con WhatsApp, una delle app di messaggistica preferita dagli utenti di tutto il globo. Per prima cosa aprite l'applicazione, cliccate sui tre puntini in alto a destra ed aprite le Impostazioni. Qui scegliete la voce Chat e poi Backup delle chat. Nella nuova finestra pigiate su Esegui Backup per effettuare il backup di messaggi e media su Google Drive. Inoltre, per non perdere mai i vostri messaggi, selezionate Backup su Google Drive e scegliete Quotidiano.



Quando installerete WhatsApp a bordo del nuovo smartphone vi chiederà di ripristinare il backup: ora non vi resta che attendere che l'operazione si concluda e ritroverete tutte le chat e i messaggi. Telegram – Come effettuare il backup Per quanto riguarda Telegram, il discorso è molto più semplice: a differenza dell'applicazione rivale, in questo caso non è presente alcun backup manuale. Telegram salva automaticamente tutti i messaggi nel cloud, quindi effettuando l'accesso da un nuovo dispositivo ritroverete subito tutte le chat ed i relativi messaggi.



L'altra differenza con WhatsApp riguarda i media (le foto): queste non verranno scaricate automaticamente ma saranno comunque visibili nelle rispettive chat. Per scaricarle non dovrete far altro che cliccarci sopra in modo da poterle visualizzare.

Ora che abbiamo visto come funziona il backup delle applicazioni di messaggistica più utilizzate, speriamo di esservi stati d'aiuto e vi salutiamo. L'appuntamento è fissato con la prossima guida per neofiti e appassionati tech smemorati!

