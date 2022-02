MediaTek sorpassa Qualcomm: è suo il podio dei SoC

Continua la scalata di MediaTek, che nel 2021 ha ribadito la sua posizione di rilievo nell'industria dei SoC, cioè i System-on-a-chip per smartphone. Qualche anno fa, il chipmaker taiwanese era relegato alla sola fascia medio/bassa, complice una produzione hardware non all'altezza della competizione. Da qualche anno, invece, MediaTek è riuscita a ritagliarsi una posizione maggioritaria nella fascia medio/alta. Con la nascita della serie Dimensity nel 2020, sempre più smartphone di rilievo li hanno implementati: modelli quali Xiaomi 11T, OnePlus Nord 2, Redmi 40 Gaming e Note 10 Pro 5G, POCO X3 GT, OPPO Reno 7 Pro, Honor V40, Realme GT Neo 2T, vivo X70 Pro e tanti altri.

Le vendite di SoC per smartphone nel 2021 hanno premiato MediaTek

L'aver popolato con tale capillarità il mercato degli smartphone ha fatto sì che MediaTek potesse conquistare la prima posizione del suo settore. Un traguardo considerevole, se si pensa che il suo diretto competitor è un gigante quale Qualcomm. Questa prima posizione è stata consolidata nel corso del 2021, anche in un mercato chiave come quello cinese. Dico questo perché i dati di vendita ci fanno sapere che Qualcomm era al primo posto nel 2020, ma qualcosa è cambiato. Cumulano le vendite dello scorso anno, MediaTek ha contato su oltre 110 milioni di SoC venduti, pari a una crescita del +42,5%. Per quanto sia cresciuta anche Qualcomm del +24,2%, ciò non è bastato a farla rimanere in cima al podio.

Una crescita similare c'è stata anche per Apple (+29,9%), che delle aziende coinvolte è praticamente l'unica a produrseli e a implementarli sui suoi stessi prodotti. Ci sarebbe anche Samsung, ma il brand sud coreano è praticamente assente dagli scaffali dei negozi di smartphone in Cina a causa della concorrenza, anche e soprattutto dei brand locali. In realtà ci sarebbe anche HiSilicon, cioè la divisione SoC di Huawei, che però sta proseguendo la sua discesa a causa del ban USA con un pesante -68,6%. Chiude in ultima battuta la cinese UNISOC, che si sta via via ritagliando una posizione nell'industria cinese.

A questo punto guardiamo con un certo interesse al 2021, anno in cui MediaTek inizierà a fare sul serio anche nella fascia alta. Il suo Dimensity 9000 scalpita per debuttare su flagship quali Redmi K50, OnePlus 10, OPPO Find X5 e vivo X80.

