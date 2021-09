Xiaomi registra i marchi MeUI e POCKO: che cosa sta succedendo?

Quando si parla della compagnia cinese – trattandosi di una delle più celebri al mondo – non è strano vedere leaker e insider sempre pronti a cogliere qualsiasi movimento strano o anomalia. E proprio questo è il caso: Xiaomi ha registrato due nuovi marchi, eppure il loro nome suona alquanto male dato che stiamo parlando dei brand MeUI e POCKO.

MeUI e POCKO: perché Xiaomi ha registrato questi nuovi marchi?

I “nuovi” marchi registrati della casa di Lei Jun fanno riferimento – naturalmente – all'interfaccia proprietaria MIUI e al brand POCO, nome legato a budget phone di qualità (e partner di Xiaomi divenuto anche indipendente). Se state pensando ad un restyle sia del software dell'azienda che della compagnia collegata a Xiaomi, molto probabilmente non siete sulla strada giusta. Sia MeUI che POCKO non riguardano nuovi prodotti in arrivo, ma è plausibile immaginare che la compagnia cinese abbia deciso di registrare questi marchi per evitare contraffazioni.

Altri produttori di terze parti potrebbero sfruttare questi nomi per ingannare gli utenti con prodotti contraffatti. Anche se questa cosa può farci sorridere, in realtà la questione dei prodotti Xiaomi falsi è un argomento datato: in varie occasioni abbiamo letto di maxi sequestri, addirittura di store fasulli, Mi Band e AirDots contraffatti. Quindi è decisamente probabile che Xiaomi abbia registrato i brand MeUI e POCKO per tutelare gli appassionati, i nuovi utenti e la propria immagine.

