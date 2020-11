Giornata molto particolare per POCO Global: il brand non solo ha appena presentato il suo mid-range inedito M3, ma ha anche compiuto la transizione a brand indipendente dalla casa madre di Xiaomi. Cosa succederà ora quindi?

POCO Global: quale sarà il futuro ora che è indipendente da Xiaomi?

POCO Brand is going independent! To POCO fans: We would like to invite you all to join our new journey ahead! pic.twitter.com/kPUMg5IKRO — POCO (@POCOGlobal) November 24, 2020

La scelta di diventare indipendente da parte del brand, che ora vede a capo Kevin Qiu, nasce dalla sempre più crescente community che dal 2018 il marchio ha ottenuto. Infatti, fin dal lancio del Pocophone F1, soprattutto in India, POCO è stato visto come qualcosa che possa dare ai giovani quello che cercano: cioè prestazioni e prezzo accessibile.

Questo ha permesso a POCO di arrivare in soli 2 anni in ben 35 mercati nel mondo, con 2.2 milioni di Pocophone F1 spediti e con un ottimo risultato negli smartphone spediti che arrivano a 6 milioni in tutto il mondo.

Sicuramente, le spalle forti di Xiaomi possono avere inciso sulla distribuzione, ma nella già citata India (paese numero 1 per smartphone del brand venduti) POCO ha presto superato le preferenze degli stessi smartphone della casa madre, specie nella fascia media grazie ad X2, M2 Pro ma anche X3 che ben si è distinto tra gli smartphone 4G. Quindi, i tempi erano maturi per quello che aveva auspicato la stessa Xiaomi in gennaio.

Ecco le parole in merito all'indipendenza commerciale di POCO da parte del CEO: “Questi straordinari successi sottolineano l’incredibile consenso da parte dei consumatori nei confronti della filosofia del brand POCO ‘pura sostanza’ e ci stimolano a fare meglio puntando tutto sulla tecnologia innovativa piuttosto che su fronzoli inutili. La filosofia POCO incarna un’attitudine per cui tutti noi puntiamo a distinguerci e a essere sicuri di noi stessi. In qualità di marchio indipendente di recente costituzione, non vediamo l’ora di continuare a fornire la tecnologia che conta in un mondo in continua evoluzione“.

3 importanti fattori per il successo futuro

Quindi, in conclusione, d'ora in poi la filosofia di POCO sarà riassunta in 3 determinati fattori: tecnologia necessaria, prodotti relazionati ai feedback della community e soprattutto evoluzione continua. Con un supporto costante così come è sempre stato. Riuscirà ora a fronteggiare la concorrenza di brand una volta imparentati nei mercati dove si è ben distinta.

