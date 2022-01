OnePlus prende il volo e cresce del +524%

Sin da quando ha annunciato la fusione con OPPO, in molti fan di vecchia data hanno manifestato una certa insofferenza nei confronti di OnePlus. La compagnia è cambiata, anche sotto il profilo software, come dimostra la OxygenOS 12, sempre più vicina alla ColorOS, e addirittura il possibile cambio di nome in H 2 OOS. Ma anche sotto il profilo hardware, allontanandosi da quell'identità più elitaria che aveva agli esordi. Niente più soli top di gamma: da qualche tempo a questa parte, il brand OnePlus non significa soltanto fascia alta, ma anche mid-range.

Le vendite di OnePlus in occidente decollano: merito della serie Nord

La nascita della serie Nord rappresenta il più grande cambiamento della compagnia: l'azienda punta ai 25 milioni di smartphone venduti entro il 2023 e pare che possa riuscirci. Al netto di chi si possa sentire tradito dal nuovo corso di OnePlus, i numeri gli stanno dando ragione: da quando esiste la serie Nord, nel 2021 ha registrato un aumento globale delle vendite del +257%. Nel corso dell'anno precedente, OnePlus ha venduto qualcosa come 10 milioni di smartphone, traguardo celebrato dal patron Pete Lau.

Negli scorsi giorni, gli analisti di Counterpoint Research ci hanno mostrato chi ha venduto più smartphone nel corso del 2021. Ovviamente OnePlus è ancora ben lontana dalla vetta dei top 5, dove stazionano brand quali Samsung, Apple, Xiaomi ma anche le “sorelle” OPPO e vivo.

Ma se si circoscrive il discorso ad alcune specifiche aree geografiche, ecco che i numeri di OnePlus si fanno ancora più consistenti. Il 2021 negli Stati Uniti si è rivelato piuttosto proficuo, con un picco del 3% del mercato nel Q3, stabilizzatosi al 2% nel Q4. Mettendo a confronto fine 2020 e 2021, OnePlus può vantare una crescita del +524%: a cosa dobbiamo questa crescita così ampia? Secondo le analisi di Counterpoint, OnePlus la deve ai modelli della serie Nord, venduti in sinergia con gli operatori T-Mobile e Metro all'interno di oltre 2.000 negozi Walmart. In tutto ciò, è quasi paradossale che in un mercato come quello americano, storicamente legato ai brand occidentali, le cinesi OnePlus e Alcatel siedano sopra a Google, ferma all'1% a fine classifica.

