Redmi 10A svelato da Geekbench e non solo: nuove specifiche

Arrivato il debutto in Europa della serie Note 11 cominciano a fare capolino nuove indiscrezioni in merito ai piccoli della famiglia, Redmi 10A e 10C. Ancora una volta ci troveremo alle prese con dispositivi economici, dal prezzo abbordabile, ma offriranno comunque alcune caratteristiche piacevoli.

Aggiornamento 28/01: su Geekbench e la certificazione FCC è spuntato Redmi 10A che rivela dettagli su chipset, memoria RAM, software e fotocamera. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Redmi 10A e 10C: ecco tutte le novità sui prossimi entry level

I prossimi entry level della costola di Xiaomi sono stati individuati dal team di Xiaomiui all'interno del codice della MIUI e ovviamente non sono mancati dettagli sulle specifiche tecniche. Il modello Redmi 10A è stato individuato con la sigla C3Q mentre la versione Redmi 10C, con la sigla C3L2. Inoltre, quest'ultimo dovrebbe fare capolino in alcuni mercati con il nome di POCO C4. I due smartphone sarebbero mossi da un chipset MediaTek, anche se per ora non è stato specificato il modello.

New budget Redmi and POCO devices spotted in Mi Code

All details 👇https://t.co/DCdk15JcaL pic.twitter.com/sy0kcFcISs — xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) November 23, 2021

A confermare che sarà un MediaTek a muovere Redmi 10A ci ha pensato Geekbench, mostrando un Helio G25 e a questo ci accompagnerebbe Android 11, con interfaccia MIUI 12.5. A questo si aggiunge la certificazione FCC, che ci mostra altri tagli di memoria (2/32, 3/32, 3/64, 4/64 e 4/128 GB) e soprattutto dalla fotocamera, che sarebbe un comparto doppio da 13 + 2 MP.

Se così fosse, sarebbe purtroppo ben lontano dal comparto fotografico figurato in precedenza, dove sia Redmi 10A che 10C avrebbero la stessa fotocamera da 50 MP, presumibilmente un sensore Samsung ISOCELL S5KJN1 oppure OmniVision OV50C. Il comparto fotografico di entrambi dovrebbe fare affidamento anche su un grandangolo da 8 MP ed un obiettivo macro da 2 MP (rispettivamente Sony ed Omnivision).

Il resto delle caratteristiche sono ancora avvolte dal mistero; per quanto riguarda invece il design, si vocifera di un look simile a quello di Redmi 10 (qui trovate la nostra recensione) anche se per ora non ci sono immagini.

