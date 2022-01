Top 10 Antutu: gli smartphone più potenti di Dicembre 2021

Il nuovo anno è ormai giunto ma abbiamo ancora un conto in sospeso con il 2021: ecco la classifica degli smartphone più potenti su Antutu per il mese di dicembre, sia per quanto riguarda i top di gamma che i dispositivi appartenenti alla fascia media!

Questi sono gli smartphone più potenti di dicembre secondo Antutu

Ormai la cima della classifica degli smartphone top più potenti di Antutu si è come cristallizzata: il dominatore incontrastato è ancora una volta lui, l'intramontabile Black Shark 4S Pro. Il top di gamma della partner di Xiaomi continua a regnare anche grazie allo Snapdragon 888+ e alla bellezza di 16 GB di RAM (con 512 GB di storage). Senza ulteriori indugi vi lasciamo con la classifica completa, leggermente diversa da quanto visto a novembre 2021. Da notare l'arrivo di OPPO Find N: il primo pieghevole del brand si difende benissimo in fatto di performance!

Black Shark 4S Pro Red Magic 6S Pro iQOO 8 Pro vivo X70 Pro+ OPPO Find N iQOO 8 ROG Phone 5S iQOO Neo 5S Motorola Edge S30 OPPO Find X3 Pro

Ovviamente per il momento manca la new entry di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1: vedremo come si evolveranno le cose per il mese di gennaio!

Intanto si continua con la classifica dei medio gamma più potenti di Antutu, ancora una volta in riferimento al dicembre 2021. Non si nota una grande varietà dato che buona parte dei terminali è mossa da un chipset Snapdragon della serie 700.

iQOO Z5 Honor 60 Pro OPPO Reno 7 5G Xiaomi 11 Lite Honor 60 Xiaomi CIVI Honor 50 Pro Honor 50 OPPO Reno 6 5G Huawei Nova 9 Pro

Comunque si nota certa varietà per quanto riguarda i brand con iQOO in testa e i nuovi Honor 60/60 Pro e OPPO Reno 7, freschi di lancio in Cina. Comunque anche i precedenti modelli della gamma Honor 50 non scherzano, per non parlare di Xiaomi CIVI, che non molla.

Che ve ne pare delle ultime classifiche di Antutu per il 2021? Fateci sapere nei commenti qui sotto quali sono stati i vostri smartphone preferiti per l'anno appena passato!

