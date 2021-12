Dove comprare il pieghevole OPPO Find N

La compagnia cinese è entrata a gamba tesa nel settore dei foldable lanciando uno smartphone pieghevole top dotato di un paio di caratteristiche davvero niente male. Stiamo parlando infatti del pieghevole più compatto ed economico sulla piazza, dotato di dimensioni “umane” ed un pannello esterno in 18:9. Una vero gioiellino, lanciato solo in Cina. Siete interessati a questo particolare dispositivo? Niente paura perché in questo approfondimento andremo a scoprire dove comprare OPPO Find N!

OPPO Find N è qui: ecco dove comprare il nuovo smartphone pieghevole

Bello ed elegantissimo, OPPO Find N arriva con un display in-fold da 7.1″ (LTPO a 120 Hz) ed uno schermo esterno da 5.49″. Come anticipato in apertura il pannello posteriore arriva con un rapporto in 18:9, un formato che lo rende maneggevole e pratico da utilizzare (senza intoppi o “distorsioni”). Il pieghevole di OPPO è mosso dallo Snapdragon 888 e monta memorie RAM LPDDR5 e UFS 3.1. Non manca una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 33W e wireless da 15W (anche inversa da 10W). Il retro ospita una tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP, accompagnato da un grandangolo ed un teleobiettivo. Sia il display principale che quello interno sono dotati di un punch hole con moduli da 32 MP. Nonostante il debutto il patria OPPO Find N ora è disponibile anche per noi: ecco dove comprare il flagshi pieghevole!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per tutti i dettagli sul primo pieghevole di OPPO date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al flagship. Inoltre non perdete il confronto tra specifiche con Galaxy Z Fold 3 di Samsung e Xiaomi MIX Fold, in modo da scoprire tutte le differenze tra i tre dispositivi.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 15€) e pagamento sicuro tramite PayPal; sono presenti le colorazioni Black e White. Il software è la ColorOS 12, ovviamente in versione China (in lingua cinese, inglese e francese, in base a quanto riportato dallo store). Oltre al caricatore, nel pacchetto sarà presente anche un adattatore EU.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi