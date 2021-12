Top 10 Antutu: gli smartphone più potenti di Novembre 2021

Torna l'appuntamento con gli smartphone più potenti di Antutu – sia per quanto riguarda i flagship che i medio di gamma – con una sfilza di dispositivi che si sfidano e mostrano i muscoli nei benchmark della piattaforma. Ecco la top 10 per il mese di novembre 2021!

Questi sono gli smartphone più potenti di novembre secondo Antutu

Similmente a quanto visto per il mese di ottobre, anche a questo giro il dominatore incontrastato della top 10 di Antutu è il Black Shark 4S Pro, flagship da gaming dell'azienda partner di Xiaomi. Inoltre il protagonista assoluto è – ovviamente – lo Snapdragon 888+ di Qualcomm, presente in ben 5 posizioni; le altre 5 sono occupate invece dallo Snapdragon 888. Viene da chiedersi cosa accadrà quando saranno disponibili i primi modelli con Snap 8 Gen 1 e MediaTek Dimensity 9000. Ci saranno cambiamenti oppure troveremo sempre le soluzioni Qualcomm a monopolizzare la classifica degli smartphone più potenti di Antutu?

Comunque, bando alle chiacchiere, ecco i dispositivi più potenti sulla piattaforma di benchmark (per il mese di novembre 2021).

Black Shark 4S Pro Red Magic 6S Pro iQOO 8 Pro Black Shark 4 Pro vivo X70 Pro+ ROG Phone 5S iQOO 8 Lenovo Legion Phone Duel 2 OPPO Find X3 Pro Realme GT

Non si vedono stravolgimenti rispetto al mese passato, tranne che per la parte finale: OnePlus 9 Pro e Meizu 18 Pro sono stati esclusi in favore di Realme GT e Lenovo Legion Phone Duel 2.

Passiamo ora alla classifica dei mid-range più potenti di Antutu per novembre 2021 e anche in questo caso non troviamo grandi cambiamenti.

iQOO Z5 OPPO K9s Xiaomi 11 Youth Xiaomi CIVI Honor 50 Pro Honor 50 OPPO Reno 6 5G Huawei Nova 9 Huawei Nova 9 Pro Redmi Note 11 Pro+

Come di consueto vi ricordiamo che questa classifica fa riferimento al mercato cinese; quando arriverà anche la top 10 Global (sia per i top che per i medio gamma) provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

