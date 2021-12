Comet segue MediaWorld e sconta tutto fino a 400€: parte la sfida per i regali di Natale!

MediaWorld ha lanciato a sorpresa la super promo per le offerte dedicate ai regali di Natale ma le novità non finiscono qui: parte anche l'iniziativa Comet Xmas, sempre con sconti fino a 400€ su tutto il catalogo dello store! La sfida per il risparmio è cominciata ed è piccante fin dalle prime battute!

Comet Xmas: come risparmiare fino a 400€ sui tuoi regali di Natale tech

Ma come funziona l'iniziativa promozionate Comet Xmas e come fare per risparmiare sull'acquisto dei regali di Natale con le offerte dello store? Il funzionamento è simile a quanto visto con MediaWord: il noto shop online ha lanciato gli sconti su tutto il catalogo (fatta eccezione su alcuni prodotti che vedremo poco più avanti), con una soglia minima di spesa.

Le categorie in offerta e i prodotti che beneficiano della promo sono davvero tanti: qui sotto trovate le condizioni per partecipare.

Sconto di 50€ con una spesa compresa tra 300€ e 499€;

con una spesa compresa tra 300€ e 499€; Sconto di 100€ con una spesa compresa tra 600€ e 899€;

con una spesa compresa tra 600€ e 899€; Sconto di 150€ con una spesa compresa tra 900€ e 1799€;

con una spesa compresa tra 900€ e 1799€; Sconto di 400€ con una spesa pari o superiore a 1800€.

L'iniziativa è valida a partire dal 3 dicembre e fino al prossimo 8 dicembre 2021; ovviamente è possibile effettuare cumulativi per ottimizzare il vostro risparmio!

La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili, ad eccezione di:

tutti i prodotti del volantino “Xmas Comet – anteprima Natale”, tutti i prodotti degli speciali : “Speciale Grandi Elettrodomestici Whirlpool e Hotpoint”, ” Speciale Telefonia”, “Speciale Lenovo”, “Speciale piccoli elettrodomestici” , tutti i prodotti Apple, Miele, Liebherr, Dyson, Smeg piccoli elettrodomestici e Smeg Frigoriferi colorati, Asko, PS5, XBOX serie X e S, tutti i prodotti Samsung telefonia, tutti i servizi (a titolo esemplificativo la consegna al piano, estensione di assistenza, carte shopping, ecc.), i prodotti di materiale elettrico e di illuminazione.

Comet Xmas: offerte di Natale con sconto nel carrello fino a 400€

Di seguito trovate la pagina principale della promozione, dove sono illustrate nel dettaglio tutte le condizioni. Inoltre più in basso sono presenti alcune delle varie categorie che beneficiano dell'iniziativa (che, ricordiamo, resta estesa a tutto il catalogo, a parte le eccezioni specificate poco sopra). Se non visualizzare il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Ecco alcune delle categorie di prodotti per i vostri acquisti su Comet.

Comunque vi ricordiamo ancora una volta che l'iniziativa per le offerte di Natale è valida su tutto il catalogo, ad eccezione dei prodotti esclusi indicati nell'articolo. Inoltre, il tutto durerà fino al prossimo 8 dicembre.

Per tutte le offerte in tempo reale – in modo da non perdere nessuna occasione – qui sotto trovate il nostro canale Telegram dedicato a Comet, MediaWorld, Unieuro, eBay ed altri store online.

