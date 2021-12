Sorpresa MediaWorld: fino a 400 euro di sconto su tutto!

Non finiscono con il Cyber Monday le offerte imperdibili, a partire dalla mezzanotte del 3 dicembre, infatti, Mediaworld lancia una promozione che lascia a bocca aperta: Sconti Subito Xmas è l'occasione ghiotta per i vostri regali di Natale in salsa tech! Acquistando prodotti sulle pagine dello store avrete la possibilità di raggiungere uno sconto veramente imperdibile: un taglio di prezzo su tutto il catalogo fino a 400€! Un'occasione da cogliere al volo per i regali di Natale ma anche per voi stessi.

Promo di Natale Mediaworld: sconti imperdibili su tutto il catalogo fino all'8 dicembre

Siamo ancora ai primi di dicembre e potreste aver trovato l'occasione perfetta per i vostri regali natalizi. Sfruttando la promo Mediaworld, che sarà attiva per ordini cumulativi su tutto il catalogo, potrete risparmiare su centinaia di prodotti tech tra cui gli immancabili dedicati Xiaomi e Huawei, ma non solo.

Ma come saranno strutturati, più nel dettaglio, questi sconti? Vediamolo insieme.

Sconto di 50€ con una spesa minima di 500€;

con una spesa minima di 500€; Sconto di 100€ con una spesa minima di 750€;

con una spesa minima di 750€; Sconto di 200€ con una spesa minima di 1000€;

con una spesa minima di 1000€; Sconto di 400€ con una spesa minima di 2000€.

Come abbiamo accennato, quindi, a partire dal 3 dicembre e fino al prossimo 8 dicembre 2021, avrete la possibilità di effettuare acquisti cumulativi per ottenere un risparmio considerevole.

La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili, ad eccezione di:

tutti i prodotti che partecipano alle promozioni “APPLE DAYS”; tutti i modelli di iPhone, tutti i modelli di Samsung Galaxy A52s, Galaxy S21+, -Galaxy S21 Ultra 256gb che trovate in allegato; tutti i prodotti a marchio KitchenAid, Smeg, iRobot, Miele, Liebherr e Dyson; i prodotti incasso a marchio Samsung che trovate in allegato, le console Sony Playstation 5 e Xbox Series X ed S, tutti i prodotti DEMO UNITS, tutti i prodotti facenti parte delle promo online (SOLO PER OGGI, SOLO PER IL WEEKEND), i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta &Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Mediaworld Sconto Subito Xmas: offerte di Natale con sconto nel carrello fino a 400€

Di seguito trovate la pagina principale dedicata alla promozione, con tutti i dettagli in merito alla stessa e le varie categorie che beneficiano dello sconto. Inoltre, trovate anche i link per le varie categorie, in modo da avere la massima comodità nel cercare il prodotto che fa al caso vostro. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La promozione di MediaWorld è valida per le seguenti categorie: vi ricordiamo che lo Sconto Subito Xmas sarà visibile direttamente nel carrello.

