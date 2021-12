Dere TBook T11 è il nuovo laptop Intel Core i7 11a Gen per tutti

Tra i tanti brand emergenti di elettronica, Dere è sicuramente tra i più interessanti ed il nuovo TBook T11 è quello che potrebbe sorprendervi per davvero. Il nuovo notebook infatti si propone come una soluzione veramente completa a livello di specifiche tecniche, a cui si unisce un prezzo molto competitivo, soprattutto nelle prime offerte.

Dere TBook T11: tutto sul nuovo notebook Intel Core i7

Design e specifiche tecniche

Il design del nuovo TBook T11 si presenta decisamente sottile, il che gli permette di pesare solo 1.5 kg, che per un modello con display da 15.6″ non sono affatto molti. E sempre riguardo lo schermo, abbiamo un pannello 16:9 con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel).

Ma cosa troviamo sotto il cofano? Ed è qui che le prospettive cambiano: infatti, il laptop di Dere è dotato del chipset top gamma Intel Core i7-1165G7, cioè l'ultima generazione di CPU del produttore, a cui si abbina la GPU Iris Xe Graphics. Nel comparto memorie, abbiamo 16 GB RAM DDR4 e 512 GB SSD M.2, che possono essere espansi. La tastiera, full size, è retroilluminata ma c'è una chicca non da poco che è la Touch Bar, dove potrete gestire alcune scorciatoie.

Oltre poi alla batteria da 45.6 Wh, troviamo speaker stereo, una webcam HD, una USB per i dati, 2 porte USB 3.0, una porta HDMI, una Ethernet RJ45 e anche una porta per schede TF. Non mancano ovviamente Bluetooth e Wi-Fi Dual Band.

Dere TBook T11 – Prezzo, disponibilità e offerte

Dove possiamo acquistare Dere TBook T11? Il nuovo notebook ultra-sottile è appena arrivato sullo store di Banggood e potete già acquistarlo ad un prezzo invitantissimo grazie ad un codice sconto dedicato. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

