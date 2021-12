Android TV 12 ufficiale: tutte le novità in arrivo

Dopo varie anteprime dedicate agli sviluppatori e release beta, ecco che finalmente anche gli smart TV si preparano ad una nuova versione dell'OS del robottino verde. Android TV 12 per Android/Google TV è stato annunciato ufficialmente e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutte le novità e quando sarà disponibile per tutti.

Android TV 12 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Infatti, nonostante si tratti della versione finale di Android TV 12 al momento è disponibile solo ed esclusivamente per gli sviluppatori: è anche disponibile un link al download ma è necessario utilizzare un dongle ADT-3 per provare in anteprima la release (si tratta di un dispositivo per developer). Comunque, passando oltre l'uscita per tutti, la nuova versione dell'OS del robottino verde per smart TV porta con sé varie novità. Tra queste abbiamo un'interfaccia utente ridisegnata, con tanto di supporto al 4K (direttamente nell'UI) e alla sfocatura dello sfondo, il cambio dinamico del refresh rate, un migliore supporto per i formati HDR e audio surround, indicatori per microfono e fotocamera (per una maggiore privacy) e tanto altro.

Inoltre è presente anche il supporto allo standard HDMI CEC 2.0 e sono presenti dei miglioramenti per quanto riguarda la sintonizzazione del digitale terrestre.

Quando arriva Android TV 12?

Anche se il nuovo sistema operativo è stato annunciato ufficialmente, non è stato ancora dato il via alla fase di distribuzione. Probabilmente gli utenti Chromecast con Google TV e i vari dispositivi Android TV compatibili cominceranno a ricevere l'aggiornamento all'inizio del 2022, ma per ora manca ancora una conferma.

