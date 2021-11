Top 10 Antutu: gli smartphone più potenti di ottobre 2021

Con il mese di ottobre 2021 appena concluso, è già tempo di fare i conti con i punteggi ottenuti dagli smartphone sull'ente Antutu. Infatti, come ogni mese, sono arrivate le classifiche inerenti agli smartphone più potenti attualmente sul mercato. Che si guardi ai top gamma o ai comunque prestanti mid-range, questo ranking ci permette di comprendere quali sono i dispositivi che possiamo prendere in considerazione in quanto a potenza.

Questi sono gli smartphone più potenti di ottobre 2021 secondo Antutu

Così come accaduto nel mese di settembre, la classifica aggiornata di Antutu vede un nuovo primato, visto che al primo posto troviamo il nuovissimo Black Shark 4S Pro, che ha subito scalzato il precedente Re dei punteggi Red Magic 6S Pro. Nella top 3 si piazzano poi il già citato gaming phone di Nubia ed il campione del brand affiliato a vivo, iQOO 8 Pro, che risale la classifica superando il cugino vivo X70 Pro+ e Black Shark 4 Pro, rispettivamente quinto e quarto.

Ecco com'è oggi la top 10 degli smartphone più potenti su Antutu:

Black Shark 4S Pro Red Magic 6S Pro iQOO 8 Pro Black Shark 4 Pro vivo X70 Pro+ ROG Phone 5S iQOO 8 Meizu 18 Pro OnePlus 9 Pro OPPO Find X3 Pro

I mid-range più potenti di ottobre 2021 per Antutu

Se siete alla ricerca di valutazioni per i modelli meno costosi, Antutu non vi lascia a bocca asciutta e vi porta anche la classifica dedicata ai medio gamma più potenti che potete trovare. Qui a vincere è iQOO Z5, che supera Xiaomi Mi 11 Youth Edition, quindi il nostro Mi 11 Lite 5G, il modello con Snapdragon 780 non più prodotto e lo stiloso Xiaomi CIVI, che condivide lo stesso chipset del primo classificato. Chiudono la Top 5 i due Honor 50, che tengono a debita distanza i loro pari Huawei Nova 9. Interessante vedere la presenza di modelli come Redmi 10X e Nova 8, considerabili degli autentici highlander di categoria.

iQOO Z5 Xiaomi Mi 11 Youth Edition Xiaomi CIVI Honor 50 Honor 50 Pro OPPO Reno 6 5G Huawei Nova 9 Huawei Nova 9 Pro Redmi 10X 5G Huawei Nova 8

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu