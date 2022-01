ACGAM KVTD-2: nuovo minimo storico per il telaio scrivania motorizzato

Una scrivania è ormai il luogo di lavoro della maggior parte degli utenti, ma non tutti ne hanno un modello elettrico, che rende l'esperienza più confortevole. Come nel caso delle scrivanie ACGAM, dotate di telaio motorizzato e proprio quest'ultimo, il modello KVTD-2 è ora in offerta al minimo storico sullo store di Geekbuying, con tanto di spedizione da Europa.

ACGAM KVTD-2: il telaio scrivania motorizzato in offerta su Geekbuying

La struttura pensata per le scrivanie ACGAM si presenta come un modello non elettrico, ma sono appunto le sue funzioni a renderla interessante. Infatti, abbiamo gambe regolabili che vanno dai 75 ai 115 cm, con un'estensione massima in larghezza fino a 165 cm. Il piccolo controller posto sul telaio permette di creare 3 pre-set di sollevamento, con possibilità di memorizzare. ACGAM mette inoltre più tipo di pannelli a disposizione, di diverse qualità di compensato, così da creare la propria scrivania motorizzata a prezzo top. Per saperne di più, vi lasciamo anche la relativa recensione.

Trovate quindi il telaio scrivania motorizzato ACGAM KVTD-2 in offerta, al minimo storico, sullo store di Geekbuying, questo grazie ad un codice sconto dedicato, a cui si abbina la comoda e rapida spedizione dai magazzini europei dello store. N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

