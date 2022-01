Il primo NFT di Xiaomi celebra le vendite della serie 12

Metaverso, criptovalute e NFT: queste sono le tre tecnologie più chiacchierate degli ultimi tempi, e questo Xiaomi lo sa bene. D'altronde parliamo di una compagnia che nasce dalla mente di Lei Jun, un imprenditore che ha spesso dimostrato di avere ben chiara la visione futura del mercato in cui opera. Come ho spiegato in questo editoriale, sin da subito il suo pedigree ha reso Xiaomi una internet company, cioè una compagnia che si muove seguendo le dinamiche internettiane. La nascita di Xiaomi ruppe il mercato, dimostrando la potenza del web e dell'e-commerce, costringendo rivali come Huawei, OPPO e vivo a creare sub-brand dedicati al mercato online.

Xiaomi 12 è campione di incassi: il primo NFT ne celebra il traguardo

In questi dieci anni di attività, Xiaomi ha raccolto un apprezzamento notevole in tutto il mondo, sottolineato dai traguardi raggiunti dalla nuova serie 12. Il trittico composto da Xiaomi 12, 12 Pro e 12X è riuscito a soddisfare tutti coloro che speravano in un top di gamma con dimensioni più umane. Nel mentre attendiamo di scoprire come sarà fatto il futuro modello Ultra, la serie 12 sta macinando numeri: in soli 5 minuti dall'inizio delle vendite offline e online, Xiaomi ha incassato 1,8 miliardi di yuan, pari a circa 283 milioni di dollari.

E qui torniamo alla natura internettiana e pionieristica di Xiaomi e del suo patron Lei Jun. Per festeggiare il traguardo raggiunto dalla serie 12, Xiaomi ha deciso di lanciare il suo primo NFT. Si tratta della prima volta che un produttore di smartphone decide di lanciarsi nel selvaggio mondo dei Non-Fungible Tokens. Ma con molta probabilità, quello di Xiaomi è soltanto il primo e non ci stupirebbe veder fare lo stesso da parte delle varie Samsung, OPPO e vivo nel corso dei prossimi mesi.

Negli scorsi mesi, l'e-commerce cinese Tmall ha creato il suo metaverso, composto da prodotti NFT che i consumatori possono acquistare e collezionare in forma digitale. Questo è il concetto dietro agli NFT: prendere un file (che sia un'immagine, una GIF, un video e così via) e certificarne l'autenticità mediante blockchain. Per quanto permanga la sua natura replicabile, possedere un'opera creativa NFT significa esserne il suo vero possessore certificato. Se voleste approfondire il concetto, vi consiglio questo articolo de IlPost.





L'NFT creato da Xiaomi per celebrare la serie 12 rappresenta un uovo di drago, acquistabile in tiratura limitata, cioè sole 500 copie. Storicamente parlando, il drago è un simbolo molto forte per la Cina: nella mitologia e filosofia taoista e Han, lo yin e lo yang sono incarnati dalla tigre e dal dragone. Mentre lo yin (nero) rappresenta l'oscurità, lo yang (bianco) è il candore, il cielo, gli dèi, la fecondità e altri elementi positivi.

Come ogni novità Xiaomi, anche l'NFT a forma di uovo, contenente una città sospesa con lo Xiaomi 12 in bella vista, è un'esclusiva per la Cina tramite il succitato Tmall.

