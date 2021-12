Xiaomi 12 Ultra potrebbe avere un design molto particolare

Con l'annuncio della presenza dello Snapdragon 8 Gen 1 a bordo della serie 12, le indiscrezioni in merito alla prossima gamma top di Xiaomi sono aumentate. Quest'oggi è finito nel mirino il futuro Xiaomi 12 Ultra: manca un bel po' al debutto del super flagship ma si parla già da tempo del suo possibile design ed ora una nuova immagine ci offre uno stile inedito, mai visto prima a bordo di uno smartphone della casa di Lei Jun.

Xiaomi 12 Ultra: una presunta cover ci svela il possibile design

Abbiamo già parlato in precedenza di Xiaomi 12 Ultra e del suo look: visto il predecessore (e il suo particolare modulo fotografico con Second Display) è impossibile non pensare ad un modello altrettanto stravagante. Il top di gamma dovrebbe essere l'unico della famiglia ad avere una fotocamera in partnership con Leica ma ovviamente si tratta solo ed esclusivamente di un'indiscrezione e non vi è ancora una conferma ufficiale. I precedenti concept render immaginavano il prossimo device simile all'attuale Ultra, ma con un display posteriore maggiormente ottimizzato.

Tuttavia le ultime immagini condivise sul social cinese Weibo ci parlano di una “realtà” ben diversa. Xiaomi 12 Ultra potrebbe rinunciare al Second Display ma avere uno stile completamente inedito per il brand.

L'immagine di una cover ci mostra un retro caratterizzato dalla presenza di un ampio modulo fotografico circolare, composto da quattro sensori. Ci sono altri spazi all'interno del modulo, ma il loro utilizzo resta sconosciuto. Lo stile ricorda molto quella della famiglia Honor Magic 3, con le dovute differenze.

Sarà questo il design del tanto chiacchierato modello Ultra? Ovviamente specifichiamo ancora una volta che si tratta di un leak da prendere con le pinze. Per tutti i dettagli e le indiscrezioni in merito alla serie 12 date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

