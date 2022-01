Goboo dà il benvenuto al 2022 con Xiaomi: più spendi, più risparmi!

Con l'arrivo del 2022 non si fermano le iniziative di offerte, specie per i prodotti Xiaomi, che possiamo trovare sullo store di Goboo. E infatti, l'ultima è quella dedicata agli sconti sui prodotti aggiuntivi da abbinare agli smartphone, così da pagarli di meno.

Goboo Welcome 2022: come risparmiare sui prodotti Xiaomi da abbinare alle offerte smartphone

Esempio di sconto sugli accessori

Come possiamo ottenere quindi sconti sui tanti accessori Xiaomi da poter acquistare insieme agli smartphone su Goboo? Il tutto è molto semplice! Va scelto il dispositivo che più vi aggrada, come può essere un Redmi Note 10S oppure POCO X3 Pro e perché no, anche Xiaomi 11T. Prima di metterli nel carrello, potete abbinare vari prodotti come Redmi Watch 2 Lite, ma anche le Redmi Buds 3 e tanto altro.

E se voleste solo gli accessori? Anche questi sono in offerta ad un prezzo molto conveniente. Potete trovare indossabili come smartwatch, smartband come Mi Band 6, oppure smart TV Xiaomi e tanto altro ancora con sconti competitivi e per tutte le esigenze.

Per i nuovi utenti dell'applicazione Goboo infine, è possibile ottenere un codice sconto di benvenuto che vi permette di risparmiare cumulandolo ad altre offerte. Nel link che trovate qui in basso, troverete anche tutti i dettagli in merito a questa iniziativa. Ricordiamo che la promozione è valida fino al prossimo 10 gennaio 2022. N.B. Se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

