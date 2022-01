Recensione Logitech MX Keys Mini: la migliore tastiera dell’azienda, è più compatta ma ha la stessa qualità

Chiunque abbia avuto modo di provare la Logitech MX Keys, sarà d'accordo con il fatto che – per la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori – la tastiera wireless dell'azienda sia una delle migliori esponenti della categoria. Certo, probabilmente gli amanti delle tastiere meccaniche potrebbero avere qualcosa da ridire a riguardo, ma è indubbio che stiamo parlando di uno dei modelli più apprezzati attualmente nel mercato.

Ebbene, il brand ci ha riprovato ridisegnando la sua tastiera più di successo e rendendola più compatta e portatile: è questo, in sostanza, la Logitech MX Keys Mini, una tastiera che l'azienda dice sia pensata per i creatori che non necessitano del tastierino numerico o che non hanno molto spazio a disposizione oppure, e questo lo aggiungiamo noi, per chiunque abbia la necessità di avere una tastiera di livello sempre con sé, oppure da connettere a TV e console.

Recensione Logitech MX Keys mini: è la migliore tastiera compatta Bluetooth?

Design e materiali

Dal punto di vista del design e dei materiali, la Logitech MX Keys Mini non introduce profonde novità, eccetto per quanto riguarda le dimensioni e, soprattutto, il peso che passa dagli 810 grammi della versione tradizionale ai 506 grammi per il modello più piccolo.

In realtà però, per quanto riguarda i tasti qualche piccola differenza c'è: date le dimensioni molto ridotte, quelli di Logitech sono stati costretti a riposizionare alcuni elementi funzione che nella versione grande erano posizionati verso il lato destro. Ad esempio, i tasti per la selezione dei dispositivi (può gestirne un massimo di 3) e i controlli rapidi sono stati spostati, ed anche i tasti direzionali sono stati realizzati con una dimensione sensibilmente più ridotta rispetto alla MX Keys tradizionale.

La sua compattezza inoltre, rende la Logitech MX Keys Mini ancora più resistente alle sollecitazioni, il ché vuol dire che – indipendentemente dalla superficie sulla quale viene utilizzata – nel corso della digitazione del testo questa minuscola tastiera non soffrirà mai e poi mai di flessioni.

Ciò che mi ha lasciato piuttosto perplesso però, è che nonostante gli anni di meritato servizio della MX Keys (anni nei quali gli utenti hanno segnalato la cosa più e più volte), Logitech non abbia pensato a nessuna soluzione per rendere possibile la regolazione dell'inclinazione: perché sì, continuare con lo stesso vincente design è assolutamente una strategia lecita, ma migliorarlo con una serie di accortezze avrebbe sicuramente reso più felici gli utenti del brand.

E quindi, proprio come abbiamo visto sulla MX Keys, anche nella zona inferiore della Logitech MX Keys Mini sono stati posizionati dei gommini per tenerla salda sulla superficie su cui viene appoggiata, mentre in alto a destra continua ad essere presente un Led di stato, con il quale l'utente verrà avvisato nel caso in cui la batteria dovesse scaricarsi.

La ricarica avviene sempre tramite un cavo USB-C che dovrà essere connesso ad una porta posizionata nella parte superiore della struttura in alluminio, mentre per quanto riguarda i key-cap, ci sono davvero poche novità: continuano ad essere retroilluminati (con un'ottima sistema di illuminazione che è possibile regolare in 7 livelli), conservano la tipica forma con incavatura centrale e la corsa continua ad essere quella alla quale ormai gli utenti di Logitech sono abituati.

Esperienza d'uso

Qualora si fosse abituati ad utilizzare una tastiera di un notebook o una Magic Keyboard di Apple, utilizzare la Logitech MX Keys Mini sarà un gioco da ragazzi. La sua forma, la sua struttura ed il posizionamento dei tasti è molto simile a quello che si può trovare nella stragrande maggioranza dei portatili in circolazione, il che vuol dire che la memoria muscolare non verrà messa in alcun modo in difficoltà.

È comunque una tastiera a membrana, e chiunque apprezzi questa tecnologia di immissione del testo, nella Logitech MX Keys Mini troverà una delle migliori esponenti della categoria: l'incavatura dei tasti restituisce un ottimo feedback in digitazione, e la presa sui singoli tasti è più che precisa. Insomma, la comodità di scrittura continua ad essere di un livello altissimo e la retroilluminazione aiuta molto quando ci si trova a doverla utilizzare in condizioni di scarsa luminosità (tra l'altro dei sensori attivano e disattivano l’illuminazione appena vi avvicinate o allontanate dalla tastiera).

Una cosa però va detta: certo, tipicamente le tastiere a membrana non sono rumorose, ma la Logitech MX Keys Mini non è di certo silenziosissima, anzi. In realtà, paragonandola con alcuni modelli competitor, la nuova tastiera di Logitech potrebbe sembrare addirittura più rumorosa. Ma, tranquilli, nulla che non la renda adatta all'utilizzo in ufficio.

Insomma, se non si sente la necessità del tastierino numerico, l'esperienza di digitazione che si ottiene con la Logitech MX Keys Mini è praticamente identico a quello che si otterrebbe con il modello più grande, a patto che si possa rinunciare ad alcuni tasti funzione personalizzabili. Chiaramente, continuano ad essere presenti tutti i controlli multimediali, il tasto per attivare la dettatura, quello per le emoji (e questo è una novità), il controllo del microfono e quello per gli screenshot.

La connessione avviene tramite Bluetooth ed è un modello compatibile con la tecnologia Bolt ma, a differenza di quanto accade con il modello più grande, l'adattatore non è incluso in confezione (e per acquistarlo sarà necessario sborsare 13,49 euro).

Software

Anche la Logitech MX Keys Mini viene gestita da Logitech Options (compatibile sia con Mac che con Windows) con il quale si potranno personalizzare le funzionalità. È proprio questo software il vero cuore pulsante di tutto l'ecosistema MX di Logitech, ed è proprio tramite questa sorta di HUB che sarà possibile modificare ogni singolo aspetto della tastiera.

Tramite Logi Options sarà possibile modificare le impostazioni per tutti i tasti funzione, si potranno gestire i dispositivi ai quali la tastiera è stata associata, e controllarli proprio in una sezione dedicata dell'app, e si potranno modificare tutti gli altri settings principali, come quelli relativi alla retroilluminazione, al layout o alla modalità risparmio batteria che disattiverà automaticamente la retroilluminazione quando il livello della carica scende sotto al 10%.

Autonomia

Fantastica la durata della batteria, a meno che non si attivi la retroilluminazione. Con un'unica carica sono riuscito ad arrivare a circa 9 giorni di utilizzo con retroilluminazione attiva. Ed è un risultato niente male, soprattutto considerando tutte le funzionalità che integra, ma è quando si spegne la retroilluminazione che le cose cambiano drasticamente.

Con la retroilluminazione spenta l'azienda parla di un'autonomia di circa 5 mesi, ed effettivamente io non sono ancora riuscito a scaricarla da quando ho deciso di utilizzarla in questa modalità.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale della Logitech MX Keys Mini è di 109 euro sul sito dell'azienda. Una cifra importante, che inizia a diventare ancora più di rilievo quando si considera che la MX Keys di dimensioni standard costa 114,99. E, tra l'altro, quest'ultima integra anche l'adattatore USB Unifing, per utilizzare i dispositivi escludendo il Bluetooth. È chiaro quindi, che la Logitech MX Keys Mini non si inserisce nel mercato come una versione “Lite” dell'apprezzatissima tastiera del brand, ma piuttosto come un'alternativa vera e propria, pensata per persone che hanno esigenze diverse.

Le cose migliorano leggermente su Amazon, dove la MX Keys mini è venduta a circa 90 euro: la versione grande però ad oggi costa 69,99 euro. Insomma, attualmente conviene acquistare il modello più grande. Vero è però, che su una cosa non si può discutere: la qualità. Perché, indifferentemente dal tipo di modello che si andrà a scegliere, quando si acquista un prodotto della serie MX di Logitech, lo si fa con la certezza di portarsi a casa un dispositivo di qualità.

Indifferentemente dal prezzo, con la Logitech MX Keys Mini continua a rimanere il grande confort di nella scrittura, la grande personalizzazione e l'ottima disposizione dei tasti, nonostante le dimensioni sensibilmente più ridotte.







