Realme Fit ufficiale: è l’app dedicata al mondo wearable

Era soltanto questione di tempo prima che venisse lanciata un'app come Realme Fit, data la voglia della compagnia di espandere il proprio ecosistema. Pur essendo nata da poco più di 3 anni, Realme è già riuscita a imporsi sul mercato come uno dei player principali. Indubbiamente l'essere un sub-brand di OPPO ha aiutato non poco e potremmo dire lo stesso per un marchio come Redmi, che guida la “madre” Xiaomi nella sua crescita mondiale. In entrambi i casi, se queste compagnie sono diventate così grosse in così poco tempo è anche merito della costellazione di dispositivi che ruotano attorno agli smartphone. In particolare i cosiddetti wearable, cioè i dispositivi indossabili che sempre più popolano i nostri polsi e di cui Realme si è prontamente dotata.

Realme Fit è la nuova app ufficiale per gestire i dispositivi indossabili

Se si guarda il catalogo italiano, possiamo trovare prodotti come Realme Watch, Watch 2 e 2 Pro, ma anche Watch S e S Pro. Se si guarda al panorama asiatico, troviamo anche Realme Band e Band 2. Un catalogo piuttosto nutrito per un'azienda così giovane, e quindi non poteva mancare un'app come Realme Fit, pensata per sostituire il compito finora affidato alla più generica Realme Link. Quest'ultima è pensata per gestire i dispositivi dell'intero ecosistema, mentre Realme Fit è stata sviluppata per gestire unicamente gli indossabili.

Una volta installata, Realme Fit permette di abbinare smartwatch e smartband e controllarne i vari dati e parametri disponibili. L'app registra il contapassi e le sessioni di allenamento, così come calorie bruciate, distanza, tracciato GPS e tempo di esercizio. È anche possibile impostare obiettivi e ricevere incoraggiamenti per completare gli allenamenti giornalieri. Fra i dati immagazzinati ci sono anche il monitoraggio del sonno, con dati su sonno profondo, leggero e veglia. Oltre alle funzioni legate alla salute, c'è anche la gestione dei promemoria, con il wearable che può vibrare per ricordarteli.

Scarica Realme Fit – Google Play Store

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi