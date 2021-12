Il nuovo lucchetto smart di Xiaomi YouPin è pratico ed economico!

Mentre da MediaWorld impazzano gli Xiaomi Days – disponibili ancora per poco – arrivano novità anche per quanto riguarda gli accessori del brand cinese. Su Xiaomi YouPin ha fatto capolino il nuovo lucchetto Smart Lock di Xiaofang, una soluzione economica ma che non si fa mancare proprio nulla (e il prezzo è super).

Xiaomi YouPin presenta Smart Lock Xiaofang: tutto sul nuovo lucchetto intelligente

Pratico e facile da usare il nuovo lucchetto Smart Lock di Xiaomi YouPin, a marchio Xiaofang (uno dei brand attivi sulla piattaforma di crowdfunding della casa di Lei Jun), si sblocca tramite impronta digitale. Ma non solo: trattandosi di un dispositivo intelligente è possibile anche controllarlo da smartphone, tramite l'app di Xiaomi. Si tratta di un dispositivo economico ma affidabile, realizzato con materiali ad alta resistenza con rivestimento di zinco (per un aspetto premium). Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio il lettore d'impronte digitali, in grado di memorizzarne fino a 20 differenti.

Altri dettagli interessanti riguardano la ricarica tramite Type-C (è presente una batteria con autonomia fino a 150 giorni in standby) e la possibilità di “farlo vibrare” per individuare al volo il prodotto a cui è agganciato.







Il nuovo lucchetto smart di Xiaomi YouPin arriva dalla piattaforma di crowdfunding del brand cinese ma è già disponibile anche per noi occidentali grazie ad AliExpress, al prezzo di circa 24€. Se siete interessati, di seguito trovate il link dedicato (se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock).

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

