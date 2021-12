Cucina con Xiaomi: cottura sempre perfetta con il fornello ad induzione OCOOKER

Dopo aver visto il tagliere smart (fantastico!) e il macinapepe elegante di Xiaomi YouPin, stavolta tocca all'ennesimo accessorio per la cucina e ancora una volta si punta al risparmio. Il fornello elettrico ad induzione Xiaomi OCOOKER è un alleato utile per avere un ripiano di cottura in più e diventa ancora più interessante grazie a quest'offerta targata Banggood (con spedizione EU).

Il fornello elettrico ad induzione Xiaomi OCOOKER è in offerta lampo, spedito dall'Europa

Dato che i fornelli non bastano mai – o magari è sempre utile avere a disposizione una soluzione da viaggio – anche in questo caso YouPin arriva in nostro soccorso. La piattaforma di crowdfunding di Xiaomi ha sfornato un fornello elettrico ad induzione a marchio OCOOKER, un dispositivo da 2000W di potenza, pratico e sicuro. Dotato di un sistema di sicurezza con doppia protezione dalle alte temperature, il fornello permette di sfruttare fino a 20 livelli di temperatura, in modo da beneficiare di varie tipologie di cottura. Elegante, resistente e utile: Xiaomi ci regala un dispositivo per la cucina da prendere al volo.





Il fornello elettrico ad induzione di Xiaomi OCOOKER arriva da YouPin ed è disponibile per noi occidentali grazie a Banggood, in offerta con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

