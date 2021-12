Tutti gli smartphone OnePlus sono in offerta su Amazon, ma solo per poco

In questo periodo Amazon ha dato il via alle offerte di Natale, con tanti prodotti tech e non in sconto: un'occasione d'oro per risparmiare sui regali. Abbiamo visto le varie categorie in promozione, gli sconti di Xiaomi ed ora è tempo di passare a OnePlus: se puntate ad uno smartphone del brand in offerta, Amazon Prime ha la risposta giusta per voi!

OnePlus 9, 9 Pro, 8T e non solo: pioggia di smartphone in sconto su Amazon

Questo fine settimana sarà particolarmente di fuoco per i fan della compagnia cinese che aspettavano la giusta occasione per mettere le mani sul telefono preferito. Per i prossimi due giorni gli smartphone OnePlus sono in offerta su Amazon, ovviamente con spedizione Prime: sono disponibili a prezzo scontato tutti i modelli in commercio e in alcuni casi il prezzo è particolarmente allettante (tenendo conto che si tratta di dispositivi in promo su Amazon). Di seguito trovate la pagina principale dell'evento, con tutti i modelli in sconto. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

Segue poi una nostra selezione di dispositivi, con alcune delle offerte più allettanti.

