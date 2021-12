Realme sta preparando il suo primo wearable ECG

Poco fa vi abbiamo parlato del lancio della nuova app Realme Fit, creata per gestire i dispositivi indossabili che compongono l'ecosistema della compagnia. Ma non c'è voluto molto prima che qualcuno prendesse il file APK, lo dissezionasse e lo esaminasse per scoprire qualcosa di ancora più interessante. Realme si starebbe apprestando a lanciare il suo wearable in grado di effettuare il monitoraggio ECG. In realtà, basta leggere la descrizione dell'app sul Google Play Store per scoprirne il nome, ovvero Realme Watch S100. Un nome totalmente inedito e che l'azienda potrebbe aver volontariamente lasciato “per errore” per creare curiosità attorno a esso.

Anche Realme vuole lanciare il suo indossabile con monitoraggio ECG

Il nome Realme Watch S100 potrebbe indicare che il nuovo wearable sia un nuovo esponente della famiglia Watch S, di cui abbiamo già visto un modello standard e uno Pro. Ma in entrambi i casi, parliamo di due smartwatch che non sono in grado di misurare l'elettrocardiogramma della propria attività cardiaca. Per chi non lo sapesse, l'ECG permette di avere una misurazione più precisa sull'attività cardiaca rispetto ai classici battiti cardiaci in BPM. Una misurazione che permette di valutare il ritmo cardiaco e individuare possibili aritmie.

Ovviamente parliamo di prodotti consumer, la cui precisione non è affidabile al 100% come quella di prodotto sanitari studiati appositamente per fare soltanto quello. Ma nel corso degli anni abbiamo visto diverse aziende cimentarsi in questo compito, in primis Apple e Samsung ma anche Huawei e Xiaomi. Tutti produttori di smartphone che competono in maniera diretta con Realme, la quale sarebbe quindi in procinto di fare lo stesso.

Scavando all'interno dell'app Realme Fit, si scoprono immagini che confermerebbero le funzionalità ECG di Realme Watch S100, anche se il suo nome è riportato solo nel Play Store. Inoltre, c'è confusione sulla natura dell'indossabile: il nome “Watch” fa pensare a uno smartwatch, ma le immagini ci mostrano una smartband e la simulazione della registrazione ECG, con due dita poggiate su di essa. Nel caso fosse veramente una smartband, si tratterebbe di una sorpresa, visto che finora l'ECG l'abbiamo visto principalmente su orologi anziché braccialetti smart.

