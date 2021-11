Xiaomi Watch S in arrivo: cosa sappiamo sul prossimo indossabile

La compagnia di Lei Jun, a distanza di pochissimo dal lancio di Redmi Watch 2 e Watch 2 Lite, potrebbe lanciare anche un ennesimo indossabile, questa volta con il nome di Xiaomi Watch S. Ma di che tipo di smartwatch si tratterà esattamente?

Xiaomi Watch S: spuntano i primi dettagli sul prossimo sportwatch del brand

Il marchio Xiaomi Watch S è stato registrato il 18 novembre presso l'ente peruviano per le proprietà intellettuali e fa riferimento ad un nome completamente inedito per il brand cinese. Il documento in questione fa riferimento proprio ad un indossabile, ma non ci sono dettagli su design e specifiche. Tuttavia, la S presente nel nome potrebbe indicare la parola “Sport“: di conseguenza, il prossimo dispositivo potrebbe essere realizzato con una maggiore attenzione a quest'aspetto. Il nome sembra fare il verso da Realme Watch S, protagonista anche della nostra recensione.

Comunque, come specificato anche poco sopra, non ci sono informazioni sullo stile. Probabile che avremo un design sportivo, con un cinturino in silicone ed un display circolare; aspettiamoci anche una valanga di modalità legate al fitness.

Mentre restiamo in attesa di ulteriori novità, vi ricordiamo che Xiaomi ha lanciato di recente anche il modello Watch Color 2: probabile che quest'ultimo arrivi anche da noi come Xiaomi Watch 2 (anche se per ora manca ancora una conferma ufficiale) o magari il nome Watch S potrebbe fare riferimento proprio alla variante internazionale del Color 2.

