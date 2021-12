Xiaomi Pai Pai ufficiale: la Chromecast per ufficio supporta ora il 4K

Nell'evento che ha visto Xiaomi presentare la MIUI 13 e la sua completa evoluzione, c'è stato spazio anche per un utile accessorio. Infatti, è stato presentato la nuova Xiaomi Pai Pai, un trasmettitore wireless pensato per riprodurre contenuti streaming da notebook a grandi schermi, ad un prezzo onesto.

Xiaomi Pai Pai 4K: tutto ciò che c'è da sapere sul trasmettitore wireless per lo streaming

Non molto diverso dal primo Xiaomi Mi Pai, il nuovo modello diventa più prestante e sicuramente più utile. Infatti, senza necessità di avere cavi o connessione Wi-Fi, permette (tramite supporto DisplayPort Type-C) di riprodurre il display del nostro notebook su uno smart TV oppure un monitor.

Ma come avviene questa visualizzazione? Il pack è composto da quella che è una Xiaomi TV Stick, che però non funziona come la versione Global, che si collega tramite HDMI al TV, mentre il dispositivo Pai Pai si collega tramite Type-C al notebook e si lascia poi fare tutto al BLE 5 GHz. Ciò che cambia dal primo modello però, è il fatto che ora è possibile riprodurre contenuti in 4K a 30 fps, cosa che prima non era possibile. Questo dispositivo può essere utilizzato anche tramite proiettore.

Il nuovo Xiaomi Pai Pai 4K arriva sul mercato cinese ad un prezzo di circa 69€ (499 yuan), che per ciò che offre non è poi così alto. Non ci aspettiamo una distribuzione ufficiale nel mercato Global ma non è escluso che lo vedremo tra qualche tempo su AliExpress, come il precedente.

