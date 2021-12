vivo Watch 2 ufficiale: ha tutto ciò che si può chiedere

Anche se non sono mancati tantissimi smartphone durante quest'anno, il 2021 non ha portato un nuovo indossabile del brand cinese. Per fortuna, prima della fine, ecco che arriva vivo Watch 2, nuovo wearable del brand a distanza di più di un anno del predecessore: andiamo a scoprire tutte le novità tra caratteristiche, prezzo e disponibilità.

vivo Watch 2: tutto ciò che c'è da sapere

Design e display

Come anticipato poco sopra, è passato un bel po' di tempo dal debutto del predecessore (qui trovate tutti i dettagli). Il primo vivo Watch è arrivato sul mercato cinese in versione da 46 e 42 mm, con un display AMOLED circolare (da 1.39″ o 1.19″) ed un corpo in acciaio inossidabile 361. Stavolta invece si è optato direttamente per un display da 1.43″ (cassa 46 mm) sempre OLED, con densità da 326 PPI e refresh rate a 60 Hz, standard più alto per uno smartwatch. Questa configurazione è compatibile con Always-On Display.

vivo Watch 2 è disponibile con un cinturino in silicone – in versione Black e White al lancio e di vari colori separatamente – e c'è anche una variante in Nappa, più pregiata, anch'essa in più tinte. Quanto alla cassa in acciaio, è presente in due colori: Silver e Black.

Hardware

La prima novità di vivo Watch 2 sarà nel comparto tecnico, il quale si baserà sull'implementazione di due chipset che lavoreranno a stretto contatto. Quello principale si occuperà della maggior parte delle mansioni, mentre quello secondario sarà incaricato della gestione della connettività, esclusivamente dedicato alla comunicazione.

Questa doppia configurazione ha richiesto a vivo 10 mesi di ottimizzazione, ma permette allo smartwatch di migliorare l'autonomia, con una batteria da 510 mAh: fino a 7 giorni in modalità comunicazione indipendente e fino a 14 giorni con collegamento allo smartphone.

Fra le specifiche troviamo anche il supporto eSIM 4G con chip dedicato eUICC, che quindi permette di effettuare chiamate direttamente dallo smartwatch. Per il resto, non manca il supporto NFC per i pagamenti, Bluetooth 5.2 e l'assistente vocale JOVI. Presenti poi i vari monitoraggi per battito cardiaco, calorie e quant'altro. Quanto all'impermeabilità, essa è certificata fino a 5 ATM. La navigazione è inoltre migliorata, considerando la presenza non solo del GPS, ma anche di sistemi di localizzazione dedicati.

vivo Watch 2 – Prezzo e disponibilità

vivo Watch 2 approda nel mercato cinese e vuole farlo da vero e proprio top gamma. Infatti, il prezzo al cambio è di circa 180€ (1.299 yuan), che lo mette in diretta competizione con OPPO Watch 2 e Watch Color 2, che si trovano nella stessa fascia di prezzo. Purtroppo, come per il primo modello, non è previsto ancora un approdo Global, ma ci speriamo sempre.

