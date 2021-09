Xiaomi Mi Watch vs Mi Watch Lite vs Mi Watch China vs Watch Color 2: tutte le differenze

Dopo il confronto tra le smartband del momento (lo trovate qui) è arrivato il momento di chiarire uno dei principali dubbi degli appassionati di Xiaomi e dei suoi indossabili. Vista la confusione creatasi intorno agli smartwatch del brand proviamo a fare un po' di luce con questo confronto tra design e specifiche che vede contrapposti Xiaomi Mi Watch vs Mi Watch Lite vs Mi Watch China vs Mi Watch Color/Revolve e il nuovissimo modello Watch Color 2 (fresco di lancio): andiamo a scoprire quali sono le differenze tra i vari modelli!

Aggiornamento 28/09: abbiamo aggiunto Xiaomi Watch Color 2 all'interno dell'articolo, in modo da offrire un confronto tra vecchi/attuali modelli ed il nuovo arrivato.

Confronto Xiaomi Mi Watch vs Mi Watch Lite vs Mi Watch China vs Mi Watch Color/Revolve vs Watch Color 2: quali sono le differenze tra gli smartwatch del brand

Design e stile

Partiamo con gli smartwatch disponibili in Italia e dal modello “principale”, ossia Xiaomi Mi Watch: si tratta di un dispositivo caratterizzato da un pannello AMOLED circolare ed un cassa in poliammide rinforzata con fibra di vetro. Il wearable rappresenta il primo modello per l'Europa e per il nostro paese, ma non la prima incarnazione Global degli indossabili del brand. Infatti si tratta di una versione alternativa di Xiaomi Mi Watch Color, lanciato in Cina con questo nome ma in India come Mi Watch Revolve.

Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Watch Lite

Xiaomi Mi Watch China

Xiaomi Mi Watch Color/Revolve

Xiaomi Watch Color 2

Parte delle specifiche e del design sono sovrapponibili, ma il Color/Revolve presenta una cassa in metallo. Inoltre il modello Cina/India manca dell'assistente vocale: da noi abbiamo il supporto ad Alexa, annunciato ma in arrivo in un secondo momento tramite update.

Xiaomi Mi Watch Lite è invece il rifacimento occidentale di Redmi Watch (qui trovate le differenze tra i due): rispetto al nostro Watch principale, la versione Lite offre un display LCD TFT quadrato. Per quanto riguarda invece il leggendario Xiaomi Mi Watch China, primissimo indossabile del brand, si tratta di un dispositivo che non ha un equivalente occidentale e che offre caratteristiche completamente diverse rispetto agli altri.

Anche qui abbiamo un pannello quadrato, ma si tratta di una soluzione AMOLED; inoltre è presente una scocca in alluminio ed una corona rotante per muoversi nel menù, posizionata lungo il bordo destro. Completano il quadro il supporto eSIM, la MIUI for Watch, lo Snapdragon Wear 3100 e l'assistente vocale cinese XiaoAI.

Concludiamo la nostra panoramica parlando del nuovo arrivato, ossia Xiaomi Watch Color 2. Presentato in Cina a settembre 2021, quasi sicuramente arriverà da noi come Xiaomi Watch 2, ovviamente perdendo il prefisso Mi (seguendo quindi la nuova politica dell'azienda). In termini di design troviamo lo stesso stile della prima generazione, con un display circolare (più ampio) e due pulsanti laterali. Il corpo ha uno spessore di 11 mm, leggerissimamente più sottile rispetto al predecessore.

Specifiche a confronto

Per comodità abbiamo inserito il nuovo Watch Color 2 come primo modello della tabella, in modo da poter essere confrontato agilmente con i nostri Watch e Watch Lite e il resto dei dispositivi del brand.

Xiaomi Watch Color 2 (Cina) Xiaomi Mi Watch (Europa) Xiaomi Mi Watch Lite Xiaomi Mi Watch (Cina) Xiaomi Mi Watch Color/Revolve (Cina/India) Dimensioni 46.5 × 47.3 × 11 mm

36.3 g 45.9 × 53.35 × 11.8 mm 32 g 41 × 35 × 11.9 mm 35 g (con cinturino) – 21 g (senza cinturino) 44.7 × 56.9 × 12.3 mm 44 g (con cinturino) – 56 g (senza cinturino) Scocca in alluminio, corona rotante per muoversi nel menù 46.3 × 53.3 × 11.4 mm 40 g Display Unità touch AMOLED da 1.43″

466 x 166 pixel

Always-on Unità touch AMOLED da 1.39″ 454 x 454 pixel

Always-on Unità touch LCD TFT da 1.4″ 320 x 320 pixel Unità touch AMOLED da 178″ 448 x 368 pixel Always-on Protezione Gorilla Glass 3 Unità touch AMOLED da 1.39″ 454 x 454 pixel Always-on Sensori sensore ottico per attività cardiaca, sonno, SpO2, accelerometro, giroscopio, barometro, bussola, luce ambientale sensore ottico per attività cardiaca, sonno, SpO2, accelerometro, giroscopio, barometro, bussola, luce ambientale sensore ottico per attività cardiaca, sonno, accelerometro, giroscopio, barometro, luce ambientale sensore ottico per attività cardiaca, sonno, accelerometro, giroscopio, barometro, luce ambientale sensore ottico per attività cardiaca, sonno, accelerometro, giroscopio, barometro, luce ambientale SpO2 Si Si No No No Connettività Bluetooth 5.2 Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 5.0 BLE Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 5.0 BLE Bluetooth 4.2 LE Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 5.0 BLE Wi-Fi 802.11 b/g/n SIM Non presente Non presente Non presente eSIM Non presente WearOS No, sistema proprietario No, sistema proprietario No, sistema proprietario No, sistema proprietario MIUI for Watch Chipset Snapdragon Wear 3100 con GPU Adreno 304 No, sistema proprietario Assistente vocale Si, XiaoAI Si, Alexa Non presente Si, XiaoAI Non presente GPS Presente (GPS, GLONASS, Galileo, BDS) Presente (GPS, GLONASS, Galileo, BDS) Presente (GPS, A-GPS, GLONASS) Presente (GPS, GLONASS, BDS) Presente (GPS, A-GPS, GLONASS) NFC Presente Non presente Non presente Presente Non presente Batteria e Autonomia 470 mAh, fino a 12 giorni 420 mAh, fino a 16 giorni 230 mAh, fino a 9 giorni 570/590 mAh 420 mAh, fino a 14 giorni Memoria esterna Non presente Non presente Non presente Presente, 8 GB, eMMC 4.5 Non presente Cinturino Sostituibile Sostituibile Fisso Sostituibile Sostituibile Impermeabilità 5 ATM 5 ATM 5 ATM 5 ATM 5 ATM Modalità Sportive e Salute 117 modalità sport Rilevamento automatico allenamento 117 modalità sport, supporto algoritmo Firstbeat Rilevamento automatico allenamento 11 modalità sport 10 modalità sport 10 modalità sport, supporto algoritmo Firstbeat Funzionalità aggiuntive Notifiche messaggi e chiamate in arrivo, Controlli di riproduzione della musica, Cronometro, Timer, Sveglia, Trova il mio telefono, Meteo, OTA



Supporto app di terze parti (solo per alcune come Beidou Mappe, Calcolatrice e simili) Notifiche messaggi e chiamate in arrivo, Controlli di riproduzione della musica, Cronometro, Timer, Sveglia, Trova il mio telefono, Meteo, OTA Notifiche messaggi e chiamate in arrivo, Controlli di riproduzione della musica, Cronometro, Timer, Sveglia, Trova il mio telefono, Meteo, OTA Notifiche messaggi e chiamate in arrivo, Controlli di riproduzione della musica, Cronometro, Timer, Sveglia, Trova il mio telefono, Meteo, OTA Notifiche messaggi e chiamate in arrivo, Controlli di riproduzione della musica, Cronometro, Timer, Sveglia, Trova il mio telefono, Meteo, OTA App Companion Si, Xiaomi Wear Si, Xiaomi Wear Si, Xiaomi Wear Si, Xiaomi Wear Si, Xiaomi Wear Colorazioni Nero, Bianco, Blu Nero, Blu, Beige Rosa, Avorio, Nero, Blu Navy, Verde Oliva Black, Silver Black, Silver

Le nostre recensioni

Ovviamente il confronto tra specifiche dice molto ma la prova sul campo è quella più importante. Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sui dispositivi protagonisti di questo articolo, in basso trovate le nostre recensioni!

Mi Watch Lite – RECENSIONE

Mi Watch Color – RECENSIONE

Xiaomi Mi Watch vs Mi Watch Lite vs Mi Watch China vs Mi Watch Color/Revolve vs Watch Color 2: prezzi a confronto

Il prezzo degli smartwatch del brand cinese è in linea con quello degli indossabili di altri brand. Volendo prendere in considerazione solo le versioni disponibili in Italia e in Europa, Xiaomi Mi Watch costa 129.99€ mentre per il modello Mi Watch Lite il prezzo scende a 69.99€. Per quanto riguarda invece il nuovo arrivato Xiaomi Watch Color 2, il prezzo in Cina è di circa 132€ al cambio: come ipotizzato anche all'interno dell'articolo, è probabile che questo modello arrivi anche da noi e speriamo che il prezzo di vendita rimanga invariato.

Il Mi Watch China ha fatto il suo tempo e ora non è più disponibile all'interno dello store cinese del brand, in cui figura solo Redmi Watch. Comunque, il primo vero smartwatch di Xiaomi ha debuttato in patria a circa 166€ al cambio; per la versione con scocca e cinturino in acciaio il prezzo lievita a 256€ al cambio.

Concludiamo con Mi Watch Color/Revolve, lanciato a circa 180€ al cambio e attualmente in vendita nello shop ufficiale indiano.

Allora, quale di questi smartwatch preferite? Fatecelo sapere nei commenti in basso, mentre qui sotto trovate i link all'acquisto con il relativo street price.

