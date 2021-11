OPPO apre agli smart TV sul mercato Global

Uno dei settori più coperti da OPPO, almeno in patria, è quello degli Smart TV. Ad oggi inedite sul mercato Global, le soluzioni video del brand in verde potrebbero finalmente fare un passo fuori dalla Cina, così da poter competere con marchi rivali che questo passo lo hanno fatto in maniera importante.

OPPO: ecco quando e dove arriveranno gli smart TV sul mercato Global

Grazie all'indiscrezione di 91Mobiles, apprendiamo che il mercato Global di debutto degli smart TV di OPPO sarà, come spesso accade, l'India. Una scelta ponderata e logica, considerando che BBK è già presente su quel territorio grazie alle soluzioni Realme e OnePlus, che stanno comunque vendendo bene nonostante l'ingombrante presenza di Xiaomi nel settore.

Ma cosa porterebbe OPPO fuori dalla Cina? La scelta più probabile ricadrebbe sul rebranding della serie K9, ad oggi la line up più economica che offre il brand in patria e che in un mercato che punta molto sul rapporto qualità/prezzo è la soluzione più onesta. Molto probabile inoltre che l'azienda possa dotare, cosa non fatta sul mercato cinese per tanti motivi, questi TV del sistema operativo Android, così da avere soluzioni in grado di essere effettivamente competitive.

Certo, sempre se OPPO giocherà con una politica dei prezzi congrua e non in sovrapprezzo, magari adottando la stessa filosofia di OnePlus che ha saputo dividere in maniera netta le sue categorie. Ora però è ancora presto per parlarne nel dettaglio, visto che prima del 2022 non avremo notizie concrete. Ma OPPO ha intenzione di portarle anche da noi? Questa è una domanda a cui bisognerà rispondere nel corso del prossimo anno, perché tanto potrebbe seguire Realme in questa scelta, tanto potrebbe non puntare sull'Europa.

