Il robot aspirapolvere Viomi V3 scende ancora: un’occasione da cogliere al volo!

Sempre più utenti approcciano alla pulizia tramite dispositivi intelligenti, con necessità sempre differenti. Quindi, il robot aspirapolvere lavapavimenti Xiaomi Viomi V3 può essere una soluzione più che valida, specialmente se proposto al miglior prezzo di sempre grazie a questo nuovo codice sconto (con tanto di spedizione dall'Europa).

Aggiornamento 23/11: il robottino aspirapolvere di Viomi torna in sconto ad un prezzo super. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto Viomi V3: il robot aspirapolvere lavapavimenti va in offerta al minimo storico

Il design del Viomi V3 è sicuramente tra i più eleganti tra i robot aspirapolvere lavapavimenti, anche tra gli stessi dell'ecosistema Xiaomi, ma anche le sue funzioni sono davvero interessanti. Partendo dalla potenza di aspirazione da 2600 Pa, una batteria da 4900 mAh, una velocità da 0.3 m/s ed è anche molto silenzioso anche in modalità massima, arrivando a massimo 78 dB.

Ma oltre alle caratteristiche tecniche, anche il suo software e sistema è davvero ottimo: ad esempio, il sistema di navigazione laser LDS, coniugato ai 12 sensori di prossimità permette di ottenere una pulizia senza problematiche relativi ad urti. Anche perché l'algoritmo AI agisce perfettamente sul percorso che il robot Viomi effettua. Ottima anche la gestione da smartphone con l'applicazione Mi Home. Se volete saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione!

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Viomi V3 di Xiaomi è in offerta al minimo storico su Banggoo grazie al nuovo codice sconto dedicato, con spedizione dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Per ottenere il prezzo indicato è necessario riscattare il coupon del 5% tramite questo link: una volta ottenuto sarà applicato direttamente all'interno del carrello.

