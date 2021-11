OPPO Reno 7 Pro sarà il primo con un obiettivo Cat-Eye e promette faville

La nuova serie Reno ormai non ha quasi più segreti, vista la mole di conferme ed indiscrezioni degli ultimi giorni. Ora ci si mette anche la stessa compagnia cinese, che ha confermato una funzionalità inedita a porto della gamma: la famiglia OPPO Reno 7, probabilmente il modello base ed il Pro, ospiterà i primi smartphone al mondo dotati di fotocamera Cat-Eye con un sensore Sony IMX709, novità che promette scatti da urlo.

La serie OPPO Reno 7 offrirà foto al top con la prima fotocamera Cat-Eye al mondo

Al momento non sono stati svelati dettagli precisi su questa nuova feature: OPPO si è limitata ad annunciare la novità tramite i profili social, con un suggestivo trailer. L'azienda ha annunciato l'arrivo di una particolare fotocamera con lente Cat-Eye per OPPO Reno 7 (presumibilmente sia per il modello standard che Pro); si tratterà di un sensore Sony IMX709 da 32 MP e in base alle varie indiscrezioni dovrebbe fare riferimento alla selfie camera.

Stando a quanto riportato dall'azienda, il sensore Sony è stato abbinato alla tecnologia di immagine RGBW sviluppata da OPPO. Il risultato è un obiettivo in grado di catturare immagini top, con un aumento del 60% della sensibilità alla luce ed una riduzione del rumore del 35%.

Ovviamente restiamo in attesa di ulteriori novità, sia sul comparto fotografico della gamma che sul modulo dedicato agli autoscatti. Nel frattempo è spuntata anche un'altra feature, anche se pare più una soluzione puramente estetica (almeno all'apparenza).

Da un teaser, si intravede una luce LED di notifica integrata direttamente nella cornice del modulo fotografico: questa dovrebbe illuminarsi sia alla ricezione delle notifiche che durante la ricarica.

Per tutti i dettagli – tra conferme ed indiscrezioni – sulla serie Reno 7, qui trovate il nostro approfondimento dedicato alla gamma.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da