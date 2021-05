Ultimamente si è parlato tanto della compagna asiatica, sia grazie all'arrivo del modello 8 5G (forse seguito anche dall'8 Pro 5G?) che per quanto riguarda le novità della serie Q, che promette un rapporto qualità/prezzo super vantaggioso. Intanto le novità per l'azienda non si fermano agli smartphone: la nuova Realme Smart TV è ufficiale e questa volta si tratta di due soluzioni in versione 4K, proposte a prezzo accessibile e con caratteristiche interessanti.

Realme Smart TV 4K da 43″ e 50″ ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Prima di procedere ricordiamo che nei mesi scorsi la compagnia asiatica ha presentato la prima TV SLED al mondo, una soluzione da 55″ in 4K che appartiene alla fascia premium. Per quanto riguarda invece la serie principale, la smart TV del brand ha debuttato in due incarnazioni, da 32″ e da 43″, rispettivamente con risoluzione HD e Full HD. Ovviamente ci troviamo alle prese con prodotti dal prezzo contenuto ed ora arriva un'ennesima aggiunta, ossia Realme Smart TV 4K.

La nuova famiglia di terminali ha debuttato in India in due versioni, una con un pannello da 43″ ed una maggiorata con schermo da 50″. In entrambi i casi si tratta di soluzioni LED con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), rapporto in 16:9, supporto Dolby Vision, HDR, 83% NTSC, 90% DCI-P3 e angolo di visuale di 178°. Grazie al profilo colore proprietario Chroma Boost i dispositivi sono in grado di restituire fino a 1.07 miliardi di colori. In merito al design, che vedete in alto, ci troviamo di fronte a soluzioni borderless, con cornici ben ottimizzate.

Specifiche e caratteristiche

A muovere le due smart TV troviamo un chipset quad-core MediaTek con 2 GB di RAM e 16 GB di storage. In termini software abbiamo Android TV 10, con il supporto a Chromecast, Assistant e le principali app di streaming. Per la connettività il pacchetto dovrebbe offrire WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0, mini-jack cuffie da 3.5 mm, 3 porte HDMI, 2 USB, 1 AV e l'ingresso Ethernet. Lato audio si parla di una configurazione Quad Stereo da 24W con supporto Dolby Atmos e DTS-HD.

Realme Smart TV 4K – Prezzo e data d'uscita

Il lancio di Realme Smart TV 4K è avvenuto in occasione dell'uscita del modello X7 Max. Per quanto riguarda il prezzo, si parla di circa 316€ e 452€ al cambio attuale (ossia 27.999 e 39.999 rupie, in offerta lancio), con disponibilità sul mercato indiano dal 4 giugno. Le smart TV di Xiaomi sono disponibili da noi e pare che anche OnePlus sia al lavoro in tal senso: a quanto il lancio di Realme TV in Europa?

