Di recente la compagnia cinese ha lanciato una nuova aggiunta alla sua famiglia di smart TV con il modello 40Y1, la soluzione più economica del brand. In questo caso si è tratta di un terminale LCD Full HD ma sembra che ci siano altre novità in dirittura d'arrivo. Le indiscrezioni parlano di una futura gamma OnePlus TV U1S: andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa serie.

Aggiornamento 07/06: il design della nuova smart TV viene svelato da alcuni render e ci sono dettagli perfino per il prezzo di vendita. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

OnePlus TV U1S: tutto quello che sappiamo sulla nuova smart TV

Design e caratteristiche

Stando ad un recente rapporto, la gamma OnePlus TV U1S sarebbe in arrivo in India e dovrebbe posizionarsi al di sotto della famiglia Q1. Ci saranno pannelli con risoluzione 4K ma non si tratterà di soluzioni OLED, bensì di TV LED. Non mancheranno HDR10+, HLG e MEMC fino a 60Hz; inoltre la serie dovrebbe arrivare in tre dimensioni (50″, 55″ e 65″). La parte audio è affidata a speaker da 30W, con supporto Dolby Audio e realizzati in collaborazione con Dynaudio.

Lato software dovremmo avere Android TV 10 (insieme alla piattaforma Oxygen Play), ovviamente con il supporto ai comandi vocali tramite Google Assistant. Presente anche un videocamera per le chiamate (in Full HD) attraverso Google Duo, ma dovrebbe essere un accessorio a parte. Le immagini render trapelate ci mostrano sia il design del dispositivo che il telecomando, il quale presenta anche i pulsanti dedicati a Netflix e Amazon Prime Video.

OnePlus TV U1S: indiscrezioni su prezzo e uscita

Per quanto riguarda il debutto della nuova smart TV di OnePlus, il lancio è fissato per il 10 giugno, insieme al modello Nord CE 5G (verso la fine del mese dovrebbe arrivare il Nord 2, ma per ora mancano dettagli). Tra parentesi ricordiamo che OnePlus è intenzionata a portare le sue smart TV in Europa: quali modelli arriveranno da noi?

Intanto sono trapelati anche i possibili prezzi di OnePlus TV U1S: le cifre dovrebbero essere di circa 428/518/688€ al cambio attuale, rispettivamente per le versioni da 50″, 55″ e 65″.

