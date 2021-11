vivo Y76 e Y76s 5G ufficiali: è il primo con Dimensity 810

Solo nel mese di novembre sono stati presentati vivo Y54s 5G, Y15s e V23e, a cui adesso si aggiungono anche vivo Y76 5G e Y76s 5G. Come ci fa capire la nomenclatura Y, ci troviamo dinnanzi a due nuovi esponenti della fascia media della compagnia cinese. Vediamo quali sono le rispettive caratteristiche e le differenze fra i due modelli.

vivo Y76 e Y76s 5G ufficiali: tutte le novità

vivo Y76 5G

vivo Y76 5G è uno smartphone con schermo IPS LCD da 6,85″ Full HD+ (2408 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 385 PPI, luminosità di 460 nits e refresh rate a 60 Hz con campionamento del tocco a 180 Hz, notch a goccia e rapporto schermo/scocca del 90,6%. Misura 163,84 x 75 x 7,79 mm e un peso di 175 g, è disponibile nelle colorazioni Midnight Space e Cosmic Aurora e integra un sensore d'impronte laterale.

All'interno dello smartphone trova spazio il sempre più diffuso MediaTek Dimensity 700, SoC 5G a 7 nm con CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G57 MC2. Lato memorie troviamo un unico taglio da 8 GB di RAM (con supporto Virtual RAM fino a 12 GB) e 128 GB di storage espandibile via microSD. L'alimentazione è fornita da una batteria da 4.100 mAh con ricarica rapida a 44W. Le altre specifiche comprendono supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, USB Type-C e ingresso mini-jack. Il software è basato su Android 11 con FunTouch OS 12.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera da 50+2+2 MP con sensore primario f/1.8, macro e sensore dedicato all'acquisizione di profondità. Sul davanti, invece, il notch contiene una selfie camera da 16 MP.

vivo Y76s 5G

Come potete vedere dalle immagini, vivo Y76s 5G è praticamente identico al modello standard. Non cambiano display e dimensioni, mentre la principale differenza è la presenza del MediaTek Dimensity 810, per la prima volta per vivo. 5G e a 6 nm, dentro ci sono CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G57 MC2, oltre a 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione espandibile. Non cambia nemmeno la fotocamera principale, mentre la selfie camera scende a 8 MP.

Prezzo e disponibilità

vivo Y76 5G è stato presentato ufficialmente in Malesia al prezzo di 1.299 MYR, pari a circa 275€.

vivo Y76s 5G, invece, è disponibile in Cina a 1.799 e 1.999 yuan, circa 250€ e 277€, per le versioni da 8/128 GB e 8/256 GB.

