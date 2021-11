OPPO potrebbe riesumare la storica serie N

Le serie e le nomenclature vanno e vengono, specialmente nel caso di OPPO. Se si analizza l'andamento del produttore negli anni, si nota come nel tempo abbia fatto nascere e morire alcune famiglie di smartphone. Per esempio, la serie Find ha avuto il suo primo esponente nel 2011, per poi interrompersi nel 2014 ed essere ripresa nel 2017. Potremmo parlare anche della serie R, nata nel 2013, diventata di punta fra 2015 e 2017 e poi scomparsa nel 2019 in favore della serie Reno. In tutto ciò, la serie N è una di quelle che ancora oggi viene spesso nominata quando si parla di innovazione tecnologica.

Aggiornamento 26/11: spunta un nuovo indizio dedicato al ritorno della serie N. Ve ne parliamo direttamente a fine articolo.

Avrebbe senso un nuovo modello della serie OPPO N?

Tutto partì nel 2013, con un OPPO N1 che fece parlare di sé per la sua fotocamera rotante, all'epoca un qualcosa di pionieristico per il mondo degli smartphone. Il concetto venne migliorato e ripreso l'anno dopo con OPPO N3, modello che portò anche in Italia questo concept “girevole” al costo di 629€. Il vantaggio di avere una fotocamera del genere è presto detto: scattare selfie con la fotocamera principale, che praticamente sempre ha qualità tecniche migliori. Ma non soltanto, perché questo meccanismo movibile permette anche di fare foto e video con prospettive altrimenti non ottenibili.

Per quanto ricevette un certo apprezzamento, la serie N non ebbe mai più un nuovo capitolo. Non è dato sapere il perché, ma è plausibile pensare che l'evoluzione verso il full screen abbia reso impraticabile una soluzione del genere. Senza contare che le parti in movimento suscitino sempre una certa dose di scetticismo per l'usura nel tempo. Dopo OPPO nessun'altro ha osato in tal senso, ad unica eccezione del Samsung Galaxy A80 nel 2019.

#DigitalChatStation

I don’t know if anyone remembers the OPPO N series that is born to turn. pic.twitter.com/dABR8h7ePm — Digital Chat Station (@chat_station) August 23, 2021

Ad oggi, sembra improbabile che la serie OPPO N possa fare il suo ritorno, ma c'è un “ma”. Ovvero l'ultimo tweet del leaker Digital Chat Station, sempre pronto a stuzzicare la community con rumors e leak sulle prossime novità tech. E visto che il protagonista del tweet è proprio OPPO N3, è subito nata l'ipotesi che il leaker voglia anticipare un'inaspettata novità targata OPPO.

Se torniamo indietro al 2019, ecco che fra i brevetti OPPO troviamo un documento che potrebbe aver anticipato con qualche anno d'anticipo questa novità. In questo caso, il meccanismo permetterebbe alla fotocamera posteriore di capovolgersi sul davanti e poter essere così sfruttata per foto e video frontali. Magari con l'aggiunta anche di un sensore grandangolare, sostanzialmente quanto già avviene con ASUS ZenFone 8 Flip. Ma per il momento il tweet rimane solamente una suggestione, fintanto che non avremo altri indizi.

Un nuovo bait per OPPO N: che cosa bolle in pentola? | Aggiornamento 26/11

A distanza di mesi dal primo tentativo di DigitalChatStation di stuzzicare i fan di OPPO, ecco che il noto insider ci riprova. Sul social cinese Weibo il leaker ha richiamato in causa il suo post di agosto relativo alla serie N di OPPO; non ha aggiunto assolutamente nulla, ma le sue emoticon sono bastate per scatenare gli appassionati con commenti ed ipotesi. Tra queste spunta una voce riportata da un altro leaker secondo cui OPPO N ritornerà in una veste rinnovata e si concentrerà sul futuro; non ci sono ulteriori dettagli ma secondo un'altra voce il debutto di questo misterioso dispositivo sarebbe fissato per il mese di dicembre 2021, insieme alla serie Find X4.

Quanto stiamo per scrivere rappresenta solo una nostra ipotesi: unendo i puntini e pensando ai dispositivi in arrivo per il prossimo mese (stando alle varie indiscrezioni)… e se OPPO N fosse il nome del futuro pieghevole del brand? In fondo il lancio del dispositivo Fold è atteso proprio per dicembre e la lettera N potrebbe richiamare alla mante un terminale pieghevole per via della sua forma. Stiamo correndo con la fantasia oppure l'intuizione è giusta?

