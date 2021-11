OPPO Enco Free 2i: nuove cuffie in arrivo con Reno 7

Oltre all'imminente serie Reno 7, OPPO ha in serbo la presentazione delle Enco Free 2i, nuova espressione del comparto audio del brand. I nuovi auricolari TWS potrebbero rappresentare una linea più economica di quella vista fino ad ora, ma l'azienda ha deciso di rivelare a mano a mano tutte le caratteristiche di questo nuovo prodotto e per questo vi riportiamo tutto quello che c'è da sapere.

OPPO Enco Free 2i: tutto sulle nuove cuffie TWS del brand

Design e specifiche tecniche

Cosa sappiamo sul design di questi nuovi auricolari TWS OPPO? Purtroppo il brand non ha rivelato le fattezze del nuovo prodotto audio, ma è molto probabile si avvalga di uno stile in-ear. Perché diciamo questo? Proprio perché OPPO ha anticipato nel teaser che saranno delle cuffie con cancellazione attiva del rumore e quindi è sicuramente la soluzione più logica.

Considerando che le Enco Free 2 sono dotate di una riduzione fino a 42 dB, è probabile che, volendo considerare le Free 2i più economiche, siano più vicine ad una fascia di riduzione fino a 25-30 dB. Non è escluso possa esserci comunque una co-ingegnerizzazione sonora con Dynaudio.

OPPO Enco Free 2i – Prezzo e data di uscita

Le certezze che abbiamo in merito ai nuovi Enco Free 2i sono in merito alla data di uscita ed al prezzo. La prima è sicuramente fissata per il prossimo 25 novembre 2021, quindi insieme ai nuovi OPPO Reno 7, mentre per il costo il brand gioca un po' con i fan mettendo una sorta di count down sul suo sito che però, realisticamente, arriverà ad un costo di circa 42/55€ (299/399 yuan), quindi in diretta competizione con i Redmi Buds 3 Pro.

