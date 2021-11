Xiaomi presenta Soundbar 3.1ch, la nuova soluzione premium per il mercato Global

Quando si parla di soundbar, di certo la casa di Lei Jun non si fa trovare impreparata (tra modelli a marchio Xiaomi e Redmi): negli anni si sono susseguite svariate versioni, tutte caratterizzate da un rapporto qualità/prezzo super. Stavolta l'azienda fa un salto in avanti più che gradito con Xiaomi Soundbar 3.1ch, soluzione dotata di caratteristiche top e di una potenza niente male!

Xiaomi Soundbar 3.1ch: tutto quello che c'è da sapere su caratteristiche e prezzo

Ovviamente non è difficile immaginare che si tratterà di un prodotto top, viste le caratteristiche svelate dalla stessa azienda. Xiaomi Soundbar 3.1ch si fa strada nell'affollato catalogo del brand cinese con una paio di funzioni di tutto rispetto: abbiamo un display LED che mostra lo stato del dispositivo, è presente il supporto NFC one-touch per il pairing rapido, il look generale è elegantissimo e stiloso. Inoltre si tratta di una soluzione potente, in grado di offrire fino a 430W (tra il subwoofer e la stessa soundbar).

Non manca il supporto Dolby Audio e DTS Virtual X mentre per quanto riguarda il subwoofer, si tratta di un modulo wireless; liberi dall'ingombro dei cavi sarà possibile posizionarlo ovunque, in base alle esigenze.

Purtroppo nel momento in cui scriviamo mancano ancora alcuni dettagli tecnici e non solo. Per ora Xiaomi non ha svelato il prezzo Global della Soundbar 3.1ch ed è probabile che arrivi un annuncio (anche in merito alla disponibilità sul mercato) nel corso dei prossimi giorni: non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli del caso.

